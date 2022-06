Policjant jechał na służbę pod wpływem marihuany. Prokuratura domaga się grzywny

Jak informuje prokuratura, policjant z Podkarpacia jechał pod wpływem narkotyków na służbę. W jego samochodzie znaleziono marihuanę, a badanie krwi wykazało, że za kierownicę wsiadł po jej zażyciu. Prokuratura wnioskuje do sądu o karę dla funkcjonariusza, a policja zawiesiła go w czynnościach i wszczęła procedurę w kierunku wydalenia ze służby.

Od policjanta pobrano krew do badań, by sprawdzić, czy nie jechał pod wpływem narkotyków. Niedawno śledczy otrzymali ich wyniki. - Z przeprowadzonych badań wynika, że funkcjonariusz był w stanie przypominającym spożycie alkoholu. To tak, jakby miał w organizmie około jednego promila - wyjaśnia prokurator.