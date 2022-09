Pożyczył 13-latkowi pięć złotych. Później żądał zwrotu z procentem, grożąc pobiciem

czytaj dalej

Na cmentarzu w Trzebini (woj. małopolskie) zapadła się ziemia. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt grobów. To nie pierwszy taki przypadek w tym rejonie. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia. We wtorek po południu odbędzie się w tym mieście posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To już dziesiąte zapadlisko w tej okolicy od końca sierpnia ubiegłego roku.