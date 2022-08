Siedem osób rannych po zderzeniu trzech pojazdów

czytaj dalej

Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych wydała w piątek pozytywną opinię o powołaniu pułkownika Bartosza Jarmuszkiewicza na szefa Agencji Wywiadu. Do tej pory był on wiceszefem ABW. Według źródeł tvn24.pl posłowie domagają się od szefa MSWiA pełnego raportu dotyczącego działań służb w sprawie interesów zmarłego Andrzeja Izdebskiego - handlarza bronią stojącego za "aferą respiratorową". To właśnie ta sprawa miała stać - według ciągle nieoficjalnych doniesień, za dymisją dotychczasowego szefa AW Piotra Krawczyka, choć on sam wspominał o przyczynach osobistych.