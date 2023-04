"To jest sytuacja wyjątkowa, ekstremalna". Kwiatkowski: będziemy chcieli wykreślić ten przepis z Kodeksu wyborczego

Kwiatkowski: Senat będzie chciał wykreślić ten przepis

- Legislator mówi do tysięcy Polek i Polaków: wszystko na to wskazuje, że wasz głos wyrzucimy do kosza. To jest sytuacja niedopuszczalna - powiedział Kwiatkowski. Zwrócił uwagę, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym skutkują wydłużeniem czasu liczenia głosów. - W obwodowych komisjach wyborczych za granicą głosują czasem tysiące osób, a w niektórych przypadkach nawet kilkanaście tysięcy - zaznaczył senator.