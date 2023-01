Grzegorz Schetyna: zrobimy wszystko, żeby to wyrzucić z tego kodeksu

Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił w "Kropce nad i" w TVN24 o jednym z zapisów projektu zmian w Kodeksie wyborczym, który przewiduje, że agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, bez zgody pełnomocnika wyborczego. Jego zdaniem "to znaczy, że ci milionerzy ze spółek Skarbu Państwa mogą po prostu w otwarty sposób prowadzić kampanię promującą PiS". - To stoi na głowie - dodał.

Schetyna o zapisie, którego "nigdy nie było". "Wolna amerykanka"

Jak stwierdził, to "poważny artykuł, który mówi o tym, że nie tylko komitety wyborcze mogą prowadzić agitację wyborczą, prowadzić kampanię wyborczą". - To znaczy, że prywatna osoba może wynająć tysiąc billboardów i zrobić z własnych pieniędzy akcję bilboardową, promującą jakiś komitet wyborczy. To znaczy, że ci milionerzy ze spółek Skarbu Państwa - pan (Daniel) Obajtek, pani (Małgorzata) Sadurska, którzy zarobili miliony w spółkach Skarbu Państwa - mogą po prostu w otwarty sposób prowadzić kampanię promującą PiS. To stoi na głowie - powiedział Schetyna.