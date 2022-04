Strażacy wezwani do rozbitego termometru. Usuwali szkodliwą rtęć

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych do matek rosyjskich żołnierzy. - Co zrobiło waszej Rosji ukraińskie miasto Bucza? - zapytał. Byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego zaprosił do Buczy, by - jak podkreślił - przekonali się, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec Rosji.