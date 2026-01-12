Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Koce, pieniądze, słoma. Organizacje pomagające zwierzętom proszą o pomoc

Aleksandrów Kujawski. Schronisko dla zwierząt kończy działalność
Schronisko szuka domów tymczasowych dla psów
Źródło: TVN24
Organizacje pomagające zwierzętom proszą o wsparcie w związku z panującymi mrozami. Apelują też do właścicieli zwierząt o zabezpieczenie ich i szczególne zadbanie o dobrostan czworonogów.

Gdy temperatury spadły poniżej zera, wiele organizacji prozwierzęcych znalazło się w trudnej sytuacji. Dlatego zwróciły się o pomoc do darczyńców. Potrzeby są różne - od pieniędzy, przez konkretne produkty, aż po ręce do pracy.

Tych ostatnich potrzebuje Schronisko dla Koni Tara w Piskorzynie w województwie dolnośląskim.

"Na miejscu są obecnie cztery osoby. W tym Kamil, który ma amputowaną jedną nogę....  A zima to NAJCIĘŻSZY czas w Tarze... Pracujemy od RANA do NOCY... Tu już nie chodzi o pieniądze, ale o realną pomoc na miejscu..." - czytamy we wpisie schroniska. Jego przedstawiciele opisują problem ze znalezieniem pracowników i przekonują, że pomóc w działaniu może każdy. Dla chętnych oferują darmowy nocleg.

Słoma, wiatrołapy, koce

Z kolei schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie poprosiło o przekazywanie wiatrołapów, które pozwolą utrzymać ciepło w psich budach. Do apelu przyłączyła się piosenkarka Doda.

Psie budy zabezpiecza też schronisko dla zwierząt w Skaryszewie, które opublikowało podziękowania dla anonimowego darczyńcy, który sfinansował zakup słomy wartej 200 złotych. "Dzięki tej pomocy nasze psiaki są zabezpieczone tak mocno, jak tylko to możliwe - mają ciepło, sucho i bezpiecznie, nawet w najtrudniejsze dni. Zakupiliśmy słomę na kwotę 200 zł. To konkretna pomoc, która realnie poprawia codzienne warunki naszych podopiecznych" - pisze schronisko.

Pomoc rzeczowa przyda się także wrocławskiemu schronisku. "W ostatnich dniach zaczęliśmy zamykać większość psiaków po południu w budynkach. Wychodzą na wybiegi tylko w ciągu dnia. Psiaki, które korzystają z bud, mają je odpowiednio docieplone od środka. Nasze koty, szczeniaki i pacjenci izolatki spędzają czas w ogrzewanych pomieszczeniach" - czytamy we wpisie. Schronisko wylicza rzeczy, które pomogą przetrwać największe mrozy. Są wśród nich koce (ciepłe i czyste), legowiska, karmy oraz pomoc pieniężna.

"Drodzy Przyjaciele... tym razem nie prosimy, tym razem błagamy o wsparcie. 15 zł może uratować jedno życie. Zima dopadła nas bezlitośnie. Dla naszych podopiecznych w Schronisku PSI RAJ to nie tylko chłodniejsze dni - to strach, cierpienie i ogromne wyzwanie każdego poranka i każdej nocy" - piszą z kolei przedstawiciele Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PSI RAJ w Pasłęku, zachęcając do wsparcia finansowego oraz adopcji zwierząt.

Interwencje

Od początku roku w całej Polsce utrzymuje się minusowa temperatura. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że taki stan rzeczy utrzymywać się będzie w różnych częściach Polski co najmniej do piątku. W nocy z soboty na niedzielę termometry na południowym wschodzie wskazywały do minus 16 st. C.

Prezeska Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals Ewa Gebert mówi, że organizacja jest zalewana telefonami od ludzi zgłaszających przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt. Dodała, że inspektoraty w kilku miejscach w Polsce cały czas interweniują. W takiej samej sytuacji są inne prozwierzęce organizacje. Każdego dnia odbierają tysiące telefonów ze zgłoszeniami. Podkreśliła, że skala problemu niehumanitarnego traktowania zwierząt jest w Polsce ogromna, a zima ten problem uwydatnia.

- W środę mieliśmy dramatyczną interwencję w Dzierżążnie (woj. pomorskie). Dostaliśmy zgłoszenie o psach pozostawionych na mrozie bez opieki. Osoba zgłaszająca widziała przez ogrodzenie, że leży jakiś mały psiak, który się nie rusza, więc pojechaliśmy. Podczas interwencji odebraliśmy mamę szczeniaka i dwa inne psiaki. Niestety ten szczeniak, którego również znaleźliśmy, zamarzł i nie udało nam się go uratować. Właściciel twierdził, że on się źle czuje, że ma gorączkę i nie może się właściwie opiekować psami. Jeżeli ktoś nie może się właściwie opiekować psami, to po co ludzie mają zwierzęta, po co ludzie trzymają je w kojcach czy na łańcuchach? - powiedziała.

Podkreśliła, że widząc przypadek, w którym zdrowie i życie zwierzęcia są zagrożone, należy w pierwszej kolejności poinformować najbliższą organizację ochrony zwierząt lub policję.

- Warto również podjąć próbę porozmawiania z właścicielem, poinformowania o tym, że istnieje coś takiego jak ustawa o ochronie zwierząt, a trzymanie zwierząt na mrozie zagraża ich życiu - wskazała.

Zaznaczyła również, że ważną rolę, nie tylko w okresie zimowym, odgrywają schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zaapelowała o to, aby ludzie przekazywali do nich najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak kubraki dla psów, grube koce czy dobrą jakościowo karmę. Dodała, że niektóre schroniska w Polsce organizują akcje przekazywania ludziom psów do domów pod opiekę na czas mroźnych dni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
pap_20251206_274
Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców
Świat
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Świat
Ferie, zima, odwilż
Odwilż tuż-tuż. Nie każdy ją odczuje
METEO
imageTitle
Małysz o przyszłości trenera kadry skoczków
EUROSPORT
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa
WARSZAWA
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił strażnika miejskiego i uciekł
Wrocław
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Black Hawk na pikniku. Jest decyzja w sprawie "wątku Wąsika"
Polska
imageTitle
Ogłosili skład. Będzie wielki powrót w skokach
EUROSPORT
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Proces byłego działacza PO ruszy od nowa
Poznań
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
WARSZAWA
Grenlandia
"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
WARSZAWA
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kaczyński przesłuchany w sprawie słów o śmierci Leppera
Polska
mężczyzna ilustracyjne
54-latka znęcała się nad mężem i synem
Poznań
imageTitle
Skoczek uderzony podczas najazdu. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji"
EUROSPORT
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
BIZNES
Policja chciała, żeby administrator usunął zdjęcie
Zdjęcie zamordowanej kobiety przez trzy dni było w sieci. Policja bez skutku prosiła o jego usunięcie
Białystok
Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. Mężczyzna ewakuowany z tafli lodowej
Mężczyzna ewakuowany z zamarzniętej zatoki. Leżał na tafli 500 metrów od brzegu
Trójmiasto
Protest w Minneapolis po zastrzeleniu 37-latki przez agenta ICE
Narasta napięcie. Setki funkcjonariuszy udają się do miasta
Świat
Irańczycy "walczą na ulicach"? Nie na tym nagraniu
FAŁSZTak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać
Zuzanna Karczewska
shutterstock_1585042099
"Kość McDonaldowa". Ortopeda mówi, co to jest i dlaczego sprzyja ciężkim złamaniom
Zdrowie
GettyImages-2254863355
Śmierć ochroniarza w mroźną noc. Pilnował obiektu olimpijskiego
Świat
Do zdarzenia doszło na turnieju judo w Bielsku-Białej
Incydent na turnieju judo z udziałem Izraelczyków. Mamy nagranie i relację świadka
Katowice
Wybili szybę, wyciągnęli psa
"Był apatyczny, jego ciałem wstrząsały dreszcze"
WARSZAWA
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
BIZNES
imageTitle
Legendarni sędziowie wyrzuceni z obsady Euro. Poważne zarzuty
EUROSPORT
Lalka Barbie w spektrum autyzmu
Nowa Barbie ma słuchawki i patrzy lekko w bok. Dlaczego to ważne?
Zdrowie
imageTitle
Duże problemy Eryka Goczała w Rajdzie Dakar
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica