Pomorskie. Dwa ciała odnalezione przez jednego z domowników. Jest śledztwo prokuratury

W jednym z domów w Kobylnicy (województwo pomorskie) znaleziono ciała dwóch osób. Zmarli to kobieta i jej ośmioletni syn. - Wszczęliśmy śledztwo w kierunku zabójstwa - przekazała prokuratura. Na środę zaplanowano sekcje zwłok 35-latki i ośmiolatka.

Służby o sprawie zostały powiadomione we wtorek po południu. - Około godziny 15.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu w jednym z domów w Kobylnicy dwóch ciał przez jednego z domowników, który wrócił do miejsca swojego zamieszkania. Na miejsce od razu pojechali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe - informował we wtorek młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

Śledztwo w kierunku zabójstwa

Lokalne media informowały, że ofiary śmiertelne to kobieta i jej ośmioletni syn. W środę prokuratura potwierdziła te informacje. Zwłoki 35-latki i jej dziecka znalazł mąż, gdy wrócił do domu. - Wszczęliśmy śledztwo w kierunku zabójstwa - powiedziała Justyna Dylewska z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. I dodała, że w środę odbędzie się sekcja zwłok zmarłych. - To jej wyniki będą kluczowe dla śledztwa - podkreśliła prokurator.

Zaznaczyła, że na tym etapie postępowania, gdy nie ma wyników sekcji zwłok pokrzywdzonych i prowadzone są jeszcze m.in. czynności ze świadkami, to wszystkie informacje, jakie mogła przekazać. We wtorek w miejscu znalezienia zwłok pracowali słupscy policjanci i technicy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wykonywali oględziny, sporządzali dokumentację fotograficzną i zabezpieczali ślady, by ustalić okoliczności zdarzenia

