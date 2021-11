Radosław Fogiel: nie ma w tym momencie żadnych prac dotyczących zmiany ustawy aborcyjnej

Radczyni prawna Jolanta Budzowska opisała w mediach społecznościowych przypadek ciężarnej trzydziestoletniej kobiety, która zmarła w szpitalu w Pszczynie w 22. tygodniu ciąży, bo lekarze mieli czekać na obumarcie jej płodu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dyrektor szpitala w Pszczynie, do którego trafiła pacjentka, powiedział, że "ferowanie wyroków" na tym etapie wyjaśniania sprawy "jest nie do końca rozsądne". W związku ze śmiercią kobiety w niektórych polskich miastach odbyły się protesty pod hasłem "Ani jednej więcej".

Fogiel mówił, że "Trybunał nie zakwestionował przesłanki mówiącej o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety". - Na moje ignoranckie w kwestiach medycznych oko, w tym przypadku mieliśmy jasno do czynienia z sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki, więc to jest pytanie do lekarzy, dlaczego taka decyzja została podjęta - dodał.

Wicerzecznik PiS: prezydencki projekt podlegałby ponownemu zaskarżeniu

Pytany, dlaczego projektem nie zajęto się na żadnym z posiedzeń sejmowych komisji sprawiedliwości oraz zdrowia, Fogiel stwierdził, że to pytanie do przewodniczących komisji.

Wicerzecznik PiS powiedział, że wobec prezydenckiego projektu "były formułowane zastrzeżenia, że on w zasadzie idzie w kontrze do tego, co Trybunał w swoim wyroku orzekł, więc gdyby go uchwalić, podlegałby momentalnie ponownemu zaskarżeniu i byłby bezprzedmiotowy".