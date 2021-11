Profesor Mariusz Zimmer: żadne restrykcje, a szczególnie karne, nie sprzyjają podejmowaniu racjonalnych decyzji medycznych

Pod koniec września ciężarna trzydziestoletnia kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie , bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Ten przypadek opisała 29 października radczyni prawna Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej. Napisała, że to konsekwencja ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, zaostrzającego prawo aborcyjne. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dyrektor szpitala w Pszczynie powiedział w poniedziałek, że "ferowanie wyroków" na tym etapie wyjaśniania sprawy "jest nie do końca rozsądne". Minister zdrowia zlecił prezesowi NFZ.

Profesor Zimmer: pracujemy pod pręgierzem odpowiedzialności karnej

- Jak pani redaktor mnie pyta, co trzeba robić w danym przypadku, 22 tygodnie (ciąży-red.) z odpływającymi wodami, to trzeba mieć mnóstwo informacji dodatkowych, żeby podejmować decyzję i tę decyzję podejmuje najbardziej doświadczony zespół lekarzy, który istnieje w danym szpitalu. Myślę, że taki tam był, jeśli odnosimy się mimo woli do tego przypadku - powiedział. Zimmer podkreślił, że "zawsze są to decyzje konsyliarne, ale oparte na wiedzy zdobytej podczas ogromnie ciężkich studiów sześcioletnich, ogromnie trudnej specjalizacji, jaką jest położnictwo i ginekologia (...), popartej doświadczeniem ordynatora, który kieruje oddziałem".