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FAKTY TVN

Rządzący nie chcą partii Brauna na posiedzeniu RBN. Prezydencki minister odpowiedział

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Rządzący nie chcą partii Brauna na posiedzeniu RBN. Prezydencki minister odpowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
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Czy w obecności prorosyjskiej partii Grzegorza Brauna można omawiać poufne plany budowy amerykańskiej bazy i zabezpieczenia Polski przed Rosją? Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i ministrowie uważają, że nie - dlatego apelują do prezydenta Karola Nawrockiego, by na najbliższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiciela koła Brauna nie zapraszał. W odpowiedzi słyszą nie o bezpieczeństwie, a o dobrym zwyczaju. Materiał "Faktów" TVN.

Na 3 listopada prezydent Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. - Myślę, że pan prezydent powinien się opamiętać w tej sprawie - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

"Panie prezydencie. Jestem przeciwny zapraszaniu Brauna na posiedzenie RBN. Lepiej, żeby Putin nie wiedział, o czym rozmawiamy" - napisał marszałek na platformie X.

Opcja władzy nie chce obecności ludzi Brauna w pałacu prezydenckim. - Ja przy ruskich onucach o sprawach bezpieczeństwa Polski rozmawiać nie będę - stwierdził szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z Koalicji Obywatelskiej.

- Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał przy Braunie dzielić się informacjami - stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. - To jest siła, która realnie zagraża polskiemu bezpieczeństwu - dodał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

Opozycji nie przeszkadza Braun na posiedzeniu RBN

Na poprzednim posiedzeniu Rady wśród członków rządu, wojskowych czy parlamentarzystów był poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej.

Partia Brauna jest otwarcie proputinowska - słyszymy w Sejmie. Nie wiadomo, komu przekaże ważne informacje. - Jeżeli Braun usiądzie przy stole to tak jakby Putin siedział przy stole - ocenił Mirosław Suchoń z Unii Centrum.

Grzegorz Braun w towarzystwie polityków Konfederacji Korony Polskiej
Grzegorz Braun w towarzystwie polityków Konfederacji Korony Polskiej
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Nawet za rządów Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Brauna wykluczono z komisji sejmowych i starano się zmieniać przepisy tak, by nie miał wstępu na zamknięte posiedzenia. Teraz opozycji Braun przeszkadza jakby mniej.

- Jeżeli mają reprezentację w parlamencie to jest pytanie o zasady demokracji - powiedział Michał Woś z PiS. - Uważam, że warto wymienić poglądy - wtórował Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus.

Koalicja rządząca sprzeciwia się Braunowi. Rzecznik prezydenta odpowiada

- Rozumiem, że pan prezydent czuje miętę do antysemitów prorosyjskich - powiedział Radosław Sikorski.

Prezydent, jak słyszymy, ma być patronem wyborczego paktu senackiego prawicy. Partię Brauna Nawrocki określa jako "siłę polityczną, która w sondażach ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

Nawrocki chce współpracować z Braunem i to skandal - słyszymy w Sejmie. - Braun jest prorosyjski, proputinowski. Uważam, że Braun nienawidzi ludzi - ocenił Czarzasty.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego streszcza program partii Brauna do tego, że "są źli Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, wszyscy dookoła".

Apele trafiają w próżnię. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał, że "dobrym zwyczajem stosowanym od lat jest zapraszanie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczących klubów i kół parlamentarnych" i że to "propagandowy teatr".

Prorosyjskie poglądy w partii Brauna

Na wrześniowej pikiecie partii Brauna przed pałacem prezydenckim pojawił się Mateusz Piskorski, człowiek oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji - krytykował także Karola Nawrockiego za to, że chce budowy stałej bazy amerykańskiej w Polsce.

Baza amerykańska ma odstraszać Rosję i jest Rosji nie w smak. Właśnie jej budowa ma być tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na tej samej pikiecie partii Brauna padły słowa, że pomaganie Ukrainie to zdrada i przestępstwo. Pojawiło się również ostrzeżenie, że lepiej nie sprzeciwiać się Rosji: - Ten pałac prezydencki, jeżeli by w tej chwili podjął jakąś decyzję, to nie zdążyłby jej wykonać, gdyż rakieta z Obwodu Kaliningradzkiego do Warszawy leci dwie minuty - mówił jeden z uczestników.

Pytanie, ile minut trwa przekazanie tajnych danych z Warszawy do Rosji?

Źródło: "Fakty" TVN
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Tagi:
Grzegorz BraunKonfederacjaRada Bezpieczeństwa NarodowegoKarol NawrockiRadosław SikorskiWłodzimierz Czarzasty
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