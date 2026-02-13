PiS stworzy koalicję z Braunem? "Kaczyński nie zawaha się"

Tomczyk: Kaczyński nie zawaha się, jeżeli chodzi o koalicję z Braunem Źródło: TVN24

Prowadząca "Jeden na jeden" Agata Adamek w rozmowie z Cezarym Tomczykiem przytoczyła fragment wywiadu z Przemysławem Czarnkiem z "Rzeczpospolitej", w którym poruszono wątek tego, czy PiS mogłoby tworzyć koalicję z partią Grzegorza Brauna.

- PiS nie może tworzyć rządu z ludźmi Donalda Tuska, to wynika z punktu pierwszego "Deklaracji polskiej". Jeśli będzie potrzeba tworzenia koalicji i nie będzie możliwości samodzielnego rządzenia, to PiS będzie tworzyć koalicję z tymi ugrupowaniami, które będą chciały stworzyć odpowiedzialny rząd. A jakie to będą ugrupowania, to zdecydują Polacy w wyborach i dopiero wtedy będziemy rozmawiać o rozmaitych koalicjach - odpowiedział Czarnek.

"Kaczyński dla władzy zrobi wszystko"

- Słowa pana Czarnka de facto zaprzeczają temu, co powiedział Jarosław Kaczyński, który tak się wypierał, że nigdy koalicji z Braunem - skomentował Tomczyk. - On się też wypierał, że nigdy nie będzie koalicji z Samoobroną, wypierał się, że nie będzie koalicji z Ligą Polskich Rodzin. Wszystko okazało się kłamstwem - dodał.

- Kaczyński dla władzy zrobi wszystko - ocenił wiceminister obrony narodowej.

Jak powiedział, Jarosław Kaczyński "nie zawaha się nawet 30 sekund, jeżeli chodzi o kwestię koalicji z Braunem". - Znam prawidła władzy i widzę na przestrzeni lat, co robi PiS - mówił Tomczyk. - Widzę, że jest jedna prawidłowość, jedna zasada: dla władzy Kaczyński zrobi wszystko - powtórzył.

