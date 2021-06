Koalicja Obywatelska spotka się w sprawie wyboru nowego RPO

Klub Koalicji Obywatelskiej ma się zebrać w Warszawie we wtorek, ale poza gmachem parlamentu. Jednym z tematów ma być wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Gościem posiedzenia klubu ma być kandydat opozycji na RPO prof. Marcin Wiącek.

Poprzednie "wyjściowe" posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej odbyło się we wrześniu ubiegłego roku. Z kolei 19 maja spotkali się tylko należący do tego klubu parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Tematem był między innymi list 54 z nich do kierownictwa partii, w którym znalazł się apel o "poważną debatę" i zmiany w Platformie Obywatelskiej.