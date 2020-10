Chcą "pokazać, jak wygląda prawda". Zapowiadają kontrole w pięciu resortach i inspektoracie

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk na zwołanej w piątek konferencji w Sejmie zapowiedział, że KO "rozpocznie szereg kontroli parlamentarnych, by pokazać, jak wygląda prawda". - A prawda to wróg numer jeden tego rządu, wróg numer jeden PiS-u. Wiemy doskonale, że ten rząd ukrywa afery. Skala afer jest ogromna - mówił.

- PiS zrobi wszystko, by każda niezależna instytucja w Polsce zniknęła, by opozycja zamilkła, by nie było wolnych mediów. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby ratować resztki wolności, resztki sprawiedliwości. Dzisiaj jest czas, by pokazać Polakom prawdę o działalności tego rządu - podkreślił Tomczyk.