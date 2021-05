"Mieliśmy do czynienia z gabinetowym zamachem stanu". PO składa wnioski o wotum nieufności

Gdyby nielegalne wybory kopertowe doszły do skutku, mielibyśmy nielegalnie wybranego prezydenta - powiedział szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Poinformował o złożeniu trzech wniosków o wotum nieufności wobec ministrów: Jacka Sasina, Michała Dworczyka i Mariusza Kamińskiego, wobec których NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w sprawie ubiegłorocznych wyborów kopertowych.

We wtorek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przekazał, że NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Ma to związek z organizacją ubiegłorocznych wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły.

Do tej kwestii odnieśli się w środę na konferencji prasowej politycy Koalicji Obywatelskiej. - Gdyby nielegalne wybory kopertowe doszły do skutku, gdzie bylibyśmy dzisiaj? Mielibyśmy nielegalnie wybranego prezydenta, mielibyśmy możliwość kwestionowania każdej ustawy, którą prezydent wybrany w nielegalnych wyborach kopertowych podpisuje - mówił szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - Bylibyśmy w stanie absolutnej anarchii i absolutnego kryzysu konstytucyjnego - dodał.

- Trzeba jasno powiedzieć, że to pierwszy raz w historii Polski, kiedy Najwyższa Izba Kontroli, organ konstytucyjny, zarzuca premierowi i ministrom złamanie prawa. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z gabinetowym zamachem stanu, który miał doprowadzić do przeprowadzenia w Polsce nielegalnych wyborów - mówił Tomczyk. Jak stwierdził, "na szczęście do nich nie doszło". - Ale 100 milionów złotych zostało bezpowrotnie zmarnowane, 100 milionów wydane wbrew prawu, wbrew konstytucji i wbrew przyjętym zasadom, które mówią o przeprowadzeniu wyborów w Polsce - powiedział szef klubu KO.