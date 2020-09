KO chce odwołania Ziobry. Budka: wniosek o wotum nieufności ma pokazać cynizm i obłudę obozu władzy

Koalicja Obywatelska zdecydowała o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - poinformował we wtorek szef klubu KO Borys Budka. Według niego Ziobro zrujnował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę. Na wniosek zareagowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. - Nie traktujemy tego poważnie, gdyż są to już rutynowe działania opozycji totalnej - oceniła.

Budka: wniosek ma pokazać cynizm i obłudę obozu władzy

- I właśnie dlatego, by pokazać ten wyjątkowy cynizm i obłudę obozu władzy oraz by pokazać, że tak naprawdę nie chodzi o dobro wymiaru sprawiedliwości, a Kaczyńskiemu chodzi tylko o to, by zwiększać swoje wpływy a jednocześnie upokarzać swoich kolegów koalicyjnych, zdecydowaliśmy się na powiedzenie "sprawdzam" i przygotowanie wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry - oświadczył Budka.