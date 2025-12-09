Lider zwiększa przewagę, duży wzrost dla partii Brauna. Najnowszy sondaż

Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych pracownia Opinia24 zapytała respondentów, na którą partię oddaliby głos. Według sondażu, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,9 procent głosów (+1,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni z pierwszych dni grudnia).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,6 procent (-0,5 p.p.) Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,2 procent ankietowanych (-1,4 p.p.).

Sondaż partyjny

Duży wzrost poparcia dla ugrupowania Grzegorza Brauna

Na czwartym miejscu znalazło się ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 9,6 procent (+3,4 p.p.).

Na Lewicę wskazało 4,7 procent (-1,9 p.p.), co oznacza, że nie przekroczyłaby 5-procentowego progu wyborczego i nie weszłaby do Sejmu.

Na dalszych pozycjach uplasowały się: partia Razem z wynikiem 2,5 procent (-2,1 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,4 procent (+1,2 p.p.) oraz Polska 2050 - 1,8 procent (-1 p.p.).

Opcję "inna partia" wybrało 3 procent badanych (+2 p.p.), a "nie wiem" - 5,5 procent (-0,7 p.p.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-7 grudnia metodą CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych) na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.

Badanie zostało więc wykonane już w czasie sporu prezydenta z rządem o ustawę dotyczącą kryptowalut. 1 grudnia prezydencka kancelaria poinformowała o zawetowaniu tej ustawy przez Karola Nawrockiego. Kilka dni później, 5 grudnia, Sejm w głosowaniu nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta.

Wszyscy obecni posłowie PiS i Konfederacji głosowali przeciwko wnioskowi o odrzucenie weta. Politycy KO zarzucają opozycji, że w ten sposób uniemożliwia rządowi walkę m.in. z rosyjskimi służbami, które korzystają z kryptowalut do opłacania zwerbowanych współpracowników.

