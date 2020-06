Założyła maseczkę w trakcie przemówienia posłanki o Śląsku. Politycy KO zapowiadają wniosek do komisji etyki

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli w czwartek złożenie do sejmowej komisji etyki wniosku o ukaranie Elżbiety Płonki. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości w trakcie środowego posiedzenia komisji zdrowia założyła maseczkę podczas wystąpienia Moniki Rosy z KO o sytuacji związanej z koronawirusem w regionie śląskim.

"Kolejny raz posłowie PiS dzielą ludzi na lepszy i gorszy sort"

Gest Płonki oburzył polityków Koalicji Obywatelskiej. - Stała się rzecz niedopuszczalna w polskim parlamencie. Po raz kolejny posłanka PiS pokazała umowny "gest Lichockiej". Tym razem ten gest skierowany był do Ślązaczek i Ślązaków, którzy dzielnie walczą z epidemią koronawirusa. To rzecz niedopuszczalna, by poseł na Sejm RP, zamiast być solidarnym, zamiast apelować o pomoc i wspólną walkę z pandemią, piętnował ludzi, którzy mieszkają na Śląsku - powiedział w czwartek szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.