"W rządzie jest nadminister, który zarabia więcej niż premier i prezydent". Posłowie chcą kontroli

Zwracamy się do Najwyższej Izby Kontroli, by zbadała, czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma prawo pobierać wynagrodzenia jako minister, poseł i jako prokurator generalny - poinformowali Dariusz Joński i Zbigniew Konwiński, posłowie KO. - W normalnym państwie złożylibyśmy zawiadomienie do prokuratury. Niestety, w tej sprawie Zbigniew Ziobro de facto byłby sędzią we własnej sprawie - dodał Konwiński.