"To uderzenie ma szansę pomóc opozycji zapachnieć władzą"

Po pierwszych niechęciach i uszczypliwościach ze strony potencjalnych koalicjantów, których nie pytano o zdanie, oni sobie jednak zdadzą sprawę, że w jedności jest może nie siła, ale przynajmniej większa szansa - ocenił w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Rychard, odnosząc się do zgłoszonej przez Platformę Obywatelską propozycji utworzenia Koalicji 276. Według profesor Anny Pacześniak brak jednego lidera opozycja może wykorzystać na swoją korzyść.

W sobotę odbyła się wspólna konferencja przewodniczącego PO Borysa Budki oraz prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego pod hasłem "Czas na zmiany". Szef PO mówił, że jego partia proponuje opozycji rozmowę o przyszłości Polski oraz stworzenie Koalicji 276. Wskazywał, że 276 to liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by - jak mówił - móc realizować zmiany w Polsce.