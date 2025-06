"Reset programowy". Liderzy o koalicji

Hołownia: musimy dokonać resetu programowego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W związku z wynikiem wyborów prezydenckich, w których wygrał Karol Nawrocki, pojawia się coraz więcej wątpliwości co do przyszłości koalicji rządzącej.

Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o głosowanie nad wotum zaufania. Ma się to odbyć w środę 11 czerwca.

Liderzy koalicji mówili w Sejmie o wnioskach, jakie wyciągnęli po wyborach i zapowiedzieli zmiany w rządzie.

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 mówił w Sejmie o oczekiwanych przez niego zmianach w koalicji. - Apelowałem wczoraj o to, żeby pojawił się rzecznik prasowy rządu, żeby zmieniła się metoda, którą komunikujemy się dzisiaj jako rząd tej koalicji z naszymi wyborcami - mówił.

Kolejną zmianą proponowaną przez Hołownię jest "rada koalicji, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której nasi przedstawiciele (koalicji - red.) będą w stałym, operacyjnym kontakcie, najlepiej co tydzień i niezależnie od przygotowania do Rady Ministrów będą omawiali bieżące sprawy, politykę, personalia, kwestie związane z legislacją".

Dowiedz się więcej: Wotum zaufania dla rządu Tuska. Konfederacja zabrała głos

"Reset programowy"

Szymon Hołownia wspomniał także o koniecznych jego zdaniem zmianach programowych. - My musimy dokonać absolutnie jak najszybciej resetu programowego, nowego otwarcia programowego działań naszej koalicji - mówił. - Moja propozycja jest następująca dla innych liderów koalicji. Każdy z nas pracuje w takim trybie: wybiera jeden projekt, który jest dla niego ważny, (...) razem je realizujemy, podajemy datę, w której to zrealizujemy, odwołujemy się do tego, następnie przystępujemy do kolejnego kroku, tak, żeby szła praca - tłumaczył marszałek Sejmu.

- Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania kolejnego nas jako liderów koalicji. Mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej jedną rzecz na pewno załatwić, czyli tę operacyjną "radę koalicji", która powinna jak najszybciej wystartować - podkreślił Hołownia.

- To, na co się umówiliśmy w 2023 roku, musi zostać dowiedzione. Tylko tak jesteśmy w stanie dzisiaj dać ludziom tę nadzieję, której potrzebują - zaznaczył lider Polski 2050. - Wyciągnęliśmy wnioski, idziemy z nowym otwarciem, naprawiamy to, co nie działało - podsumował.

"Rząd trzyma się mocno"

Zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) "rząd trzyma się mocno", ale wynik wyborów prezydenckich wskazuje, że należy wyciągnąć wnioski i stworzyć plan na przyszłość. - Takie są wnioski spotkania liderów, które było w dobrej atmosferze, które odbyło się jeszcze z takim głębokim przekonaniem, że rząd ma mandat, bo przecież wybory (parlamentarne - red.) odbyły się (...) zaledwie półtora roku temu - powiedział.

- Cieszę się, że wszyscy koalicjanci wspólnie deklarują, że jest poparcie dla rządu i że nie zamierzają zmieniać koalicji, która obecnie rządzi - stwierdził polityk Lewicy.

Gawkowski odpowiedział także na pytanie, czy rząd uzyska wotum zaufania. - Zawsze po momentach przesilenia przychodzi chwila, w której trzeba podjąć decyzje dotyczące przyszłości. Premier chce uzyskać potwierdzenie w Sejmie, że ma większość - powiedział. Zdaniem wicepremiera rząd Tuska posiada taką większość i "na pewno uzyska wotum zaufania".

- Myślę, że to będzie też dobra okazja do przedstawienia pewnych nowych elementów programowych w koalicji, przyspieszenia prac, o których mówił premier w swoim wystąpieniu, ale też pokazania, że nikt się tutaj nie załamuje, nie chowa głowy w piasek i nie będzie martwił się tym, że wygrał wybory pan Nawrocki - mówił.

Dodał, że premier Tusk i członkowie koalicji będą rozmawiali o rekonstrukcji rządu, ale "nie w najbliższych tygodniach".

Gawkowski: żadne zwycięstwo nie jest ostateczne Źródło: TVN24

"Chciałbym, żeby komunikacja była lepsza"

Sytuację w koalicji komentował także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Uważam, że jesteśmy w stanie i wyciągnąć wnioski, i naprawić niedociągnięcia - powiedział wicepremier.

- Jesteśmy w stanie lepiej odpowiadać na ambicje, które były wyrażane również w tej kampanii - zauważył. - Chciałbym, żeby komunikacja, informacja o sprawach, które zrobiliśmy, była dużo lepsza niż do tej pory - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy w stanie i wyciągnąć wnioski, i naprawić niedociągnięcia Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo