KO wygrywa w sondażu. Politycy komentują: "kończy się pewien etap", "kwestia inflacji"

Goście "Tak jest" w piątek w TVN24 - posłanka Joanna Senyszyn z KP PPS i poseł Zbigniew Girzyński z KP Polskie Sprawy - komentowali najnowszy sondaż partyjny. - Kończy się mimo wszystko pewien etap. Etap podziału na Polskę Kaczyńskiego i Polskę Tuska - stwierdził Girzyński. Zdaniem Senyszyn wyniki sondażowe "to przede wszystkim kwestia inflacji".

W najnowszym sondażu poparcia przeprowadzonym przez Kantar Public Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Republikanami) o jeden punkt procentowy. 27 proc. badanych zadeklarowało, że odda głos na KO, a 26 proc. - na PiS. Przed miesiącem, w takim samym badaniu, 29 proc. deklarowało głosowanie na PiS, a 23 proc. - na Koalicję Obywatelską. Według najnowszego sondażu do Sejmu weszłyby jeszcze Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Konfederacja i PSL-Koalicja Polska.

Sondaż Kantar Public przeprowadzony w lipcu TVN24

Girzyński: kończy się etap podziału na Polskę Kaczyńskiego i Polskę Tuska

Najnowszy sondaż w TVN24 w piątek w programie "Tak jest" komentowali politycy. - To też może być przede wszystkim zmęczenie, bo każda władza się zużywa - powiedział poseł Zbigniew Girzyński z KP Polskie Sprawy. Dodał, że do wyborów pozostało 15 miesięcy.

- To jest moje przypuszczenie, ale jestem przekonany - obserwując polską scenę polityczną od ponad 30 lat - że kończy się mimo wszystko pewien etap. Etap podziału na Polskę Kaczyńskiego i Polskę Tuska. Tak jak był przez wiele, wiele lat - na początku naszej polityki - podział na Polskę Solidarności i na Polskę postkomuny, tak w dużym uproszczeniu to oddaję, bo obozy i nazwy partii były troszkę różne, przyszedł nowy podział na Polskę Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. On się wyczerpuje - mówił poseł.

Jego zdaniem "ten spór to jest spór przeszłości". - O przyszłości Polaków, i będziemy widzieć tego przykłady na jesieni i na wiosnę przede wszystkim, będą decydowały zupełnie nowe ugrupowania, nieuwzględniane dzisiaj - dodał.

- To, czy kwestia węgla będzie rzutowała pokaże nam zima - czy ten węgiel rzeczywiście będzie, tak jak obiecuje pan premier i jego współpracownicy, czy go zacznie brakować albo będzie bardzo, bardzo drogi. To będzie decydowało - stwierdził.

Senyszyn: kwestia inflacji

Zdaniem Joanny Senyszyn z KP PPS obecne wyniki sondażowe "to przede wszystkim kwestia inflacji". - Ceny galopują. Ceny widzimy jakie są na stacjach benzynowych, ale też ceny owoców, ceny warzyw, ceny wszystkiego w zasadzie - powiedziała.

- Myślę, że ludzie tym się martwią. W tej chwili węgiel to jest jeszcze odległa sprawa. Teraz jest gorąco, to nikt nie myśli o ogrzewaniu mieszkania, ale myśli o tym, że nie stać go na kupno leków, nie stać go na kupno lepszej żywności - wyjaśniała Senyszyn.

Senyszyn: wyniki sondażowe to kwestia inflacji TVN24

Dodała, że nie wierzy w zapewnienia premiera o tym, że węgiel na najbliższy sezon będzie. - Trudno wierzyć w zapewnienia człowieka, który właściwie ciągle kłamie. Ja nie słyszałam jeszcze niczego, co by powiedział i co by się sprawdziło - dodała.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mart/ tam