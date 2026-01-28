Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

KO i Lewica nie idą do Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta komentuje

Karol Nawrocki. Brzezinka
Nowacka: prezydent próbuje podważać konstytucyjny rozdział władzy
Źródło: TVN24
Pan prezydent próbuje w różny sposób podważać konstytucyjny rozdział władzy i pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że on stanowi centrum władzy - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w "Jeden na jeden" w TVN24. Przekazała, że Koalicja Obywatelska podjęła decyzję, by nie uczestniczyć w spotkaniu z Nawrockim. Na spotkaniu z prezydentem nie pojawi się również przedstawiciel Lewicy. Decyzje obu klubów skomentował szef gabinetu Nawrockiego Paweł Szefernaker.

W piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania "będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - wyjaśnił Leśkiewicz. Choć wcześniej pojawiały się różne sygnały, we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że na spotkaniu nie pojawi się przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka o decyzji KO: nie nazwałabym tego zmianą zdania

W środowym wydaniu programu "Jeden na jeden" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka była pytana, dlaczego jej ugrupowanie zmieniło zdanie w sprawie spotkania z prezydentem.

- Nie nazwałabym tego zmianą zdania - odparła ministra. - Oficjalna decyzja klubu była taka, że klub nie będzie brał udziału w tym spotkaniu - dodała.

Prowadząca program Agata Adamek dociekała, dlaczego Koalicja Obywatelska podjęła taką decyzję. - Jest pewien porządek i ład konstytucyjny. Jeżeli pan prezydent lub jego ludzie mają jakieś pytania, to znają drogę formalną. Pan prezydent próbuje w różny sposób podważać konstytucyjny rozdział władzy i pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że oto on stanowi centrum władzy w Polsce. No nie, nie stanowi - zaznaczyła Nowacka.

Ochłodzenie w relacjach Tuska z Nawrockim? "Są takie sytuacje, które wymagają reakcji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ochłodzenie w relacjach Tuska z Nawrockim? "Są takie sytuacje, które wymagają reakcji"

Nowacka: prezydent chce błyszczeć

Zdaniem szefowej resortu edukacji spotkania z Karolem Nawrockim "niczego nie przynoszą". - My cały czas namawiamy ludzi pana prezydenta, którzy są tak chętni do wypowiedzi na każdy temat, na temat naszych ustaw, żeby brali udział na przykład w pracach komisji - mówiła. Jej zdaniem, środowiska głowy państwa uczestnictwo w tych pracach "zupełnie nie interesuje". - Ich nie interesuje realna praca merytoryczna. Potem weta (prezydenta - red.) są, jakie są, czyli bez sensu i odbiegające od rzeczywistości - oceniła.

Była również pytana, jaki jest według niej cel prezydenta w organizacji spotkań. - Prezydent chce błyszczeć, ogniskować na sobie uwagę mediów - odpowiedziała. - A realnie, przypomnę, w kompetencjach prezydenta nie ma spotkań ze wszystkimi, kto mu przyjdzie do głowy, jeżeli ten ktoś nie ma takiej woli - wskazała Nowacka.

- Decyzja przewodniczącego Konwińskiego (szefa klubu - red,) i klubu Koalicji Obywatelskiej jest taka, że nie widzimy zasadności uczestniczenia w takim spotkaniu. Po prostu klubu Koalicji tam nie będzie - skwitowała ministra edukacji.

Barbara Nowacka
Barbara Nowacka
Źródło: TVN24

Lewica też nie idzie do prezydenta

Barbara Nowacka była pytana o stanowisko innych ugrupowań koalicji rządowej w sprawie oddelegowania swoich przedstawicieli do prezydenta. O wysłaniu delegata zdecydował między innymi klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem Nowackiej takie postanowienie leży w "autonomicznych decyzjach klubów". - Nie znamy decyzji Lewicy w tej sprawie - dodała Nowacka.

Agata Adamek zwróciła jednak uwagę, że Lewica nie idzie do prezydenta. Zapowiadał to między innymi jej poseł Tomasz Trela w niedzielnej "Kawie na ławę" w TVN24. - My się nie wybieramy. Nie widzę potrzeby na takie indywidualne wezwania, żeby odpowiadać pozytywnie - zaznaczył.

Decyzję Lewicy o braku uczestnictwa w spotkaniu potwierdziła w środę rano wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. - Jesteśmy otwarci na rozmowy na konkretne tematy, konkretne ustawy (…), ale na pewno nie będziemy chodzić na spotkania, które nie wiadomo czemu mają służyć, które nie mają konkretnego celu. To w zaproszeniu nie zostało jasno wyrażone - powiedziała Biejat w Polskim Radiu.

Dodała, że prezydent "nawet nie przedstawił konkretnego celu tego spotkania" zaproszonym parlamentarzystom. - Podejrzewam, że jego celem jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła – powiedziała Biejat. Podkreśliła, że Lewica jest chętna do rozmów z prezydentem, lecz w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicemarszałkini Senatu zapewniła też, że na spotkaniu w takim formacie, przedstawiciel klubu Lewicy na pewno by się pojawił, jednak na czwartkowym Lewicy się nie będzie.

Prezydent zaprosił, a kto pójdzie na spotkanie? "My się nie wybieramy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent zaprosił, a kto pójdzie na spotkanie? "My się nie wybieramy"

Biejat: nie wierzę w dobre intencje pana prezydenta

Według Magdaleny Biejat, prezydent Nawrocki "od samego początku bardzo jasno wyznaczył swój cel i swoją strategię polityczną", która w jej ocenie polega na "torpedowaniu działań rządu – niezależnie od tego, czy te działania służą państwu i Polakom, czy nie".

- Nie wierzę w dobre intencje pana prezydenta. Chciałabym w nie wierzyć, ale nie w ten sposób to się załatwia. Załatwia się to współpracą z rządem, otwartością na rozmowy, a nie nieustającym wetowaniem ustaw, które mają poprawić sytuację w kraju – powiedziała Biejat.

Dopytywana, czy czwartkowe spotkanie nie byłoby dobrą okazją do przekonywania prezydenta do proponowanych zmian, oceniła, że Lewica "wielokrotnie starała się przekonywać prezydenta" i "ani razu nie udało się przekonać go do czegoś, do czego przekonany być nie chciał".

Szefernaker: KO i Lewica wybrały kolejny konflikt

Decyzje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy skomentował w środę szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania" - napisał w serwisie X.

"Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników" -dodał. Zdaniem szefa gabinetu Karola Nawrockiego, prezydent zaprosił kluby do rozmowy ponad podziałami. "KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli" - ocenił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
TAGI:
Barbara NowackaMinisterstwo Edukacji NarodowejKarol NawrockiKoalicja ObywatelskaTomasz TrelaLewicaMagdalena BiejatPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Hala MTK w dniu katastrofy
W jednej chwili stracił żonę, córkę, wnuka, zięcia i pasierba. 20 lat temu zawaliła się hala w Gliwicach
Katowice
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
METEO
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
BIZNES
Dramatyczna akcja ratunkowa w sądzie we Wrocławiu
78-latek nagle upadł na podłogę w sądzie. Nagranie dramatycznej akcji ratunkowej
Wrocław
Koło domu ministra rozlano gnojowicę
Wylał gnojowicę, groził ministrowi i jego żonie. Areszt utrzymany
Białystok
imageTitle
Pretensje Djokovicia. "Uważasz, że to było fair?"
EUROSPORT
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
BIZNES
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
Ryzyko niekontrolowanej deorbitacji nad Europą
METEO
Szczury w kamienicy w centrum Szczecina
Influencerka miała dwa szczury. Teraz są ich setki, nie do opanowania
Bartłomiej Plewnia
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
BIZNES
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
"Wszystkie statki są zagrożone". Apel o zaostrzenie walki z flotą cieni
Świat
Obchody 77. Dnia Republiki w Indiach
Zaskakujący pakt obronny z Indiami. "Marchewka" silniejsza od "kija"
Maciej Michałek
Tramwaje w Szczecinie nie kursują
Trzeci dzień kłopotów tramwajów w Szczecinie. "Natura dalej wygrywa"
Szczecin
Musett nie był w stanie grać
Dramat na korcie. Prowadził z Djokoviciem 2-0 w setach i poddał mecz
EUROSPORT
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
BIZNES
Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"
METEO
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
WARSZAWA
Donald Trump
"NYT": bliskie związki z Trumpem stają się balastem dla skrajnej prawicy w Europie
Świat
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
BIZNES
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
WARSZAWA
imageTitle
Mocne słowa Świątek. "Jesteśmy tenisistami czy zwierzętami w zoo?"
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
BIZNES
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Donald Trump
Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"
Świat
imageTitle
Liga Mistrzów przed ostatnią kolejką. Polacy liczą na awans
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Świat
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Proklemlowski aktywista skazany na dziesięć lat więzienia
Świat
Peter Szijjarto
Szef MSZ Węgier: dopóki rządzimy, Ukraina nie będzie w Unii
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Monika Winiarska
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica