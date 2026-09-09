Polska "Kluczowe" godziny w relacjach Polski i USA. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o stałej bazie wojskowej Oprac. Kuba Koprzywa |

Sobkowiak-Czarnecka: najbliższe 48 godzin jest kluczowe w relacjach Polski i USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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W środę rano wiceminister obrony Paweł Bejda poinformował w TVP Info, że w czwartek i piątek w Polsce wizytować będzie amerykańska delegacja, która dokona przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA.

O szczegóły tej wizyty pytana była później także Sobkowiak-Czarnecka, która uczestniczyła w podpisaniu kolejnej polsko-amerykańskiej umowy w sprawie gwarancji kredytowej na zakup sprzętu od USA w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o stałej bazie USA w Polsce

Wiceszefowa MON poinformowała, że podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno będzie przebywał w Polsce nie tylko w środę, ale i w czwartek. - Jutro też spędzamy wspólnie dzień z panem sekretarzem DiNanno. Odwiedzi pewne miejsca w Polsce, ale myślę, że o szczegółach będziemy informować później - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Przypomniała, że zarówno jeśli chodzi o potencjalne inwestycje joint venture ze stroną amerykańską, jak i o kwestię stałych baz wojskowych, "dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia".

Zaznaczyła, że jest to jasny warunek strony amerykańskiej, który "oczywiście rozumiemy". - Dajcie mi czas do jutra na więcej konkretów, kiedy ta wizyta, niezwykle ważna dla nas, zostanie zakończona - poprosiła wiceszefowa MON.

Sobkowiak-Czarnecka była także dopytywana o słowa ministra Bejdy, który powiedział w środę, że rekonesans dokonany przez amerykańską delegację to "początek bardzo poważnych rozmów".

Wskazała, że w Polsce, poza podsekretarzem DiNanno, jest też "szef zespołu, który od strony sekretarza wojny (Pete'a Hegsetha) rozmawia z Polską stroną", przede wszystkim z wiceministrem Pawłem Zalewskim, o potencjalnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W związku z tym - jak podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka - "najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe".

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.