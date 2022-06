"Wzięto na mnie trzy kredyty". Klienci klubów go-go tracili dziesiątki tysięcy złotych

- Wypiłem dosłownie trzy czwarte piwa i więcej nic nie pamiętam. Odpaliłem smartfona i zdębiałem. Zobaczyłem transakcje opiewające na 120 tys. zł. Nie miałem takich pieniędzy, ale wzięto na mnie trzy pojedyncze kredyty na 50 tysięcy. Zrobiono to przez aplikację. Stało się to podczas pobytu w klubie – opowiadał "Uwadze!" pan Adrian.

Zapis monitoringu

- Właściwie dawali mi do zrozumienia, że idąc tam, powinienem się liczyć z tym, że tak się wydarzy, bo te miejsca są właśnie do tego stworzone. Niektórzy myślą, że to są burdele, a to są normalnie miejsca, w USA faceci chodzą do go-go z dziewczynami – mówi mężczyzna.