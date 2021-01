Przetasowania we władzach Wrocławia. W klubie "prezydenckim" trzech byłych radnych PiS

Udało się pod jednym szyldem zgromadzić przedstawicieli bardzo różnych środowisk politycznych, o bardzo różnych poglądach - powiedział na czwartkowej konferencji prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Poinformował o powołaniu nowego klubu w radzie miasta, w którym znaleźli się między innymi radni z Koalicji Obywatelskiej oraz byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Obecny na konferencji poseł KO Grzegorz Schetyna ocenił, że inicjatywa "pokazuje, jak ważna jest dziś obrona samorządów".

W czwartek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (PO) oraz eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jarosław Duda poinformowali o powołaniu nowego klubu w Radzie Miejskiej Wrocławia. Nosi on nazwę Klub Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa. Składa się z 19 radnych, co oznacza, że ma większość w 37-osobowej radzie. Znaleźli się w nim radni z Koalicji Obywatelskiej, klubu radnych "Sojusz dla Wrocławia" oraz trzech byłych radnych Prawa i Sprawiedliwości i są to: Mirosław Lach, Jerzy Józef Skoczylas i Michał Piechel. Zostali oni usunięciu z klubu PiS w połowie grudnia po tym jak zagłosowali za projektem budżetu Wrocławia na 2021 r.

"Potrzebne jest zaufanie i współpraca, a ten klub takie warunki spełnia"

- Udało się pod jednym szyldem, rozpoczynając trzeci rok kadencji samorządu, zgromadzić przedstawicieli bardzo różnych środowisk politycznych, o bardzo różnych poglądach - powiedział Sutryk podczas czwartkowej konferencji prasowej. Przyznał, że "istotną część" nowego klubu tworzą radni z Koalicji Obywatelskiej. - Poza nim to również koledzy z SLD, z Unii Pracy, a także trzej radni niezależni (do niedawna reprezentujący PiS – red.) - kontynuował.

Prezydent Wrocławia mówił, że 2021 rok będzie rokiem wychodzenia z pandemii. - Będzie to rok powrotu do stabilnej sytuacji w wymiarze społecznym i gospodarczym. Aby to zrobić, potrzebne jest zaufanie i współpraca, a ten klub takie warunki spełnia - ocenił.

Sutryk dodał, że nowy klub to "projekt wrocławski". - Chcemy przy tym, aby z Wrocławia poszedł sygnał do regionu i pojawił się w kraju. Zwracam uwagę, że w nowym klubie są byli radni PiS. PiS we Wrocławiu pękło, bo jego członkowie uznali, że są rzeczy ważniejsze niż doraźny interes partyjny, że tą ważniejszą sprawą jest Wrocław - mówił prezydent.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk o nowym klubie w Radzie Miejskiej TVN24

Schetyna o "dużym projekcie"

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślił, że nowy klub daje możliwość współpracy "wszystkim, którzy czują się patriotami Wrocławia".

- Ten pomysł, projekt i wizja przyszłości, dobrej współpracy samorządowców i partii politycznych, pokazuje jak ważna jest dziś obrona samorządów, tego aby samorząd mógł mówić pełnym, donośnym głosem - mówił.

Według Schetyny nowy klub ma być początkiem "dużego projektu". - Dzisiaj jesteśmy razem i ten projekt rozpoczynamy tak naprawdę po to, żeby pomyśleć skutecznie o roku 2023, w którym będą wybory samorządowe i parlamentarne - przekazał. - Chcemy przygotować duży projekt, który początek ma tutaj we Wrocławiu - podkreślił.

Przekonywał, że inicjatywa i rozmowy wokół budowania nowego klubu "bardzo uważnie były obserwowane przez wielu na Dolnym Śląsku, a także w Polsce". - Chcemy pokazać, że można. Chcemy pokazać, że trzeba. Trzeba rozmawiać, trzeba współpracować, trzeba szukać tego forum, gdzie (są) ludzie otwarci, uśmiechnięci, ale nastawieni pozytywnie do siebie, którymi kierują pozytywne emocje, ale którzy pamiętają, jak ważne jest zaufanie w działalności publicznej - mówił dalej Schetyna.

Dodał, że właśnie takie są "osoby, które tworzą klub Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa".

Schetyna: chcemy przygotować duży projekt, który początek ma we Wrocławiu TVN24

Utworzono kolejny klub. W nim między innymi radni Nowoczesnej

Przed grudniowym głosowaniem projektu budżetu miasta będący w koalicji rządzącej Wrocławiem radni Nowoczesnej publicznie sugerowali, że jeżeli nie zostaną uwzględnione ich wnioski budżetowe, to mogą nie poprzeć projektu uchwały budżetowej. Podczas głosowania okazało się jednak, że pomimo nieuwzględnienia tych wniosków Nowoczesna zagłosowała za budżetem.

Dwoje z radnych Nowoczesnej – Tadeusz Grabarek oraz Tomasz Hanczarek - wraz z Michałem Górskim (do tej pory w klubie KO) poinformowali w czwartek o utworzeniu nowego klubu. Nosi on nazwę Klub Radnych "Współczesny Wrocław" i na razie zrzesza trzy osoby.

- Jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy do naszego klubu radnych wszystkich środowisk, którym na sercu leży realizacja obietnicy z 2018 roku stworzenia w samorządzie Wrocławia prawdziwej wspólnoty – powiedział Grabarek.

Po przetasowaniach w Radzie Miejskiej Wrocławia w nowym "klubie prezydenckim" jest 19 radnych, PiS ma 9 radnych, Klub Radnych Nowoczesna liczy 6 osób, a nowy Klub Radnych "Współczesny Wrocław" - 3 osoby.

Autor:akr//rzw

Źródło: PAP, TVN24