Klub PiS spotkał się przed "najważniejszym w tym roku głosowaniem"

Terlecki: omawialiśmy przebieg głosowań w Sejmie, mamy większość

Pytanie o obecność Ziobry. Terlecki: nie widziałem

Premier Morawiecki mówił o chaosie w sądownictwie

Kaczyński: wybory są do wygrania

Rzecznik PiS o ustawie w sprawie sędziów pokoju: traktujemy ją priorytetowo

- Jest stanowisko przyjęte przez aklamację, nikt nie zgłosił sprzeciwu, stanowisko podkomisji, która zajmuje się sędziami pokoju, by kontynuować, zintensyfikować prace nad tą ustawą - powiedział. - Wiem, że wkrótce, już chyba nawet dziś, odbyło się pierwsze takie spotkanie techniczne między Ministerstwem Sprawiedliwości a Kancelarią Prezydenta, by wypracować konsensus, jeśli chodzi o te sporne, wątpliwe elementy w tej ustawie, tak by prace nad tą ustawą postępowały cały czas do przodu - mówił rzecznik PiS.

Jak zaznaczył, obecnie "domawiane są szczegóły, jeśli chodzi o ostateczny kształt tejże ustawy" oraz jeśli chodzi o to, w jakim zakresie na samym początku będzie ona wdrażana. - Czy to będzie projekt, który będzie dotyczył całej Polski, czy może pilotaż, który będzie realizowany na określonym terytorium, określonej części naszego kraju. To wszystko będzie w tym momencie domawiane - zaznaczył Bochenek. - To, co chcę podkreślić, to przede wszystkim to, że jest to ustawa bardzo ważna dla nas, jako PiS. Traktujemy ją priorytetowo i chcemy możliwie szybko uchwalić i wypracować konsensus wokół rozwiązań, które w tej ustawie będą zawarte - dodał.