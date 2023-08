Klub Koalicji Obywatelskiej przyjął nowych parlamentarzystów

Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej przyjął troje nowych posłów: Hannę Gill-Piątek (wcześniej w Polsce 2050 i Lewicy), Karolinę Pawliczak (poprzednio w Lewicy) oraz Michała Wypija (wcześniej w Porozumieniu). Do klubu dołączyła także wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (poprzednio w Lewicy).

O przyjętej w środę uchwale klub Koalicji Obywatelskiej poinformował w czwartek. Troje nowych posłów klubu - Gill-Piątek, Pawliczak oraz Wypij - to politycy, którzy otrzymali miejsca na listach kandydatów KO do Sejmu w nadchodzących wyborach .

Nowi posłowie w klubie KO

Hanna Gill-Piątek do Sejmu obecnej kadencji dostała się z list Lewicy. W 2020 roku opuściła klub Lewicy i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050, stając się pierwszą reprezentantką ugrupowania w Sejmie. Na początku 2023 roku opuściła Polskę 2050 i działała jako posłanka niezrzeszona.

Również Karolina Pawliczak dostała się do Sejmu z list Lewicy. Klub ten opuściła w czerwcu. Z kolei Michał Wypij to poseł, który do Sejmu dostał się z list PiS jako reprezentant Porozumienia, wtedy koalicjanta PiS. Po wyjściu Porozumienia z koalicji został szefem koła poselskiego tego ugrupowania. W lutym tego roku opuścił Porozumienie w sprzeciwie wobec decyzji o współpracy Porozumienia z Agrounią.