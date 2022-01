Wóz strażacki w rowie, otarty radiowóz. Tuż obok dwa inne auta wypadły z drogi

czytaj dalej

Do Polski wysłano dwa wezwania do zapłaty kar dotyczących kopalni Turów i jak dotąd Polska ich nie zapłaciła - poinformowała Komisja Europejska. Rzecznik Balazs Ujvari przekazał, że zgodnie z procedurą, jeśli Komisja Europejska nie otrzyma pieniędzy, potrąci środki z funduszy należnych z budżetu UE. Łączna kwota kar do zapłacenia przez Polskę to obecnie ponad 50 milionów euro.