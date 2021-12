Najpierw sprzedał auto swojej partnerki, potem je ukradł

32-letni mieszkaniec Wielkopolski najpierw podrobił podpis swojej partnerki i sprzedał należący do niej samochód, a później - gdy zobaczył to samo auto wystawione na sprzedaż - wziął kluczyki, których nie oddał nowemu właścicielowi, i ukradł pojazd. Został zatrzymany. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.