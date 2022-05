Palił się magazyn suszu do produkcji herbaty. Strażacy z ogniem walczyli ponad 20 godzin 

We wtorek rano - po ponad 20 godzinach działań - strażakom udało się opanować pożar hali w Kliszowie (woj. świętokrzyskie). Pracownicy magazynu suszu do produkcji herbaty zostali ewakuowani z obiektu jeszcze przed przyjazdem służb. Jak informują strażacy, powierzchnia pożaru przekroczyła 900 metrów kwadratowych.

Zgłoszenie o pożarze służby dostały w poniedziałek po godzinie 12. - Panowało tam silne zadymienie, właśnie ze względu na owocowo-ziołowy susz. Czasochłonnym zadaniem było żmudne wynoszenie całości nagromadzonego materiału i dogaszanie go - mówi st. kpt. Mateusz Tarka, rzecznik prasowy pińczowskiej Straży Pożarnej. I dodaje: - Nasze działania polegały na usunięciu około czterech tysięcy metrów sześciennych suszu na zewnątrz i przelewaniu go wodą. Wcześniej wykonaliśmy niezbędne prace rozbiórkowe między innymi dachu obiektu, żeby dotrzeć do źródeł ognia.