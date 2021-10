Syryjczyk zmarł przy granicy z Białorusią. Aktywistka Maria Złonkiewicz o śmierci mężczyzny i sytuacji migrantów

Ciało mężczyzny znalazła załoga policyjnego śmigłowca. - Jak ustalili policjanci, którzy na miejscu wykonywali czynności, to ciało 24-letniego Syryjczyka . Policjanci przy tym mężczyźnie znaleźli również dokumenty wizowe świadczące o tym, że w połowie września wjechał na Białoruś i przebywał tam od tamtego czasu - powiedział TVN24 rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podkomisarz Tomasz Krupa. Dodał, że "materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Sokółce, a ciało decyzją prokuratora do zakładu medycyny sądowej".

Złonkiewicz: jeśli migrantom nie zostanie udzielona pomoc, takich sytuacji będzie więcej

- My jesteśmy w kontakcie każdego dnia z rodzinami osób zaginionych. W tym momencie w naszej bazie zaginionych jest już kilkadziesiąt osób. To są ludzie, po których zgłaszają się ich rodziny z Afganistanu, Syrii, z Jemenu - którzy nas pytają, czy mamy jakieś wiadomości o ich bliskich. Co jest dla nas osobiście przerażające to to, że opis tego mężczyzny odpowiada opisowi jednego człowieka, którego od trzech tygodni poszukuje narzeczona przebywająca w tym momencie w Syrii - mówiła