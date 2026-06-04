Polska Klaudia Uciechowska jest już w Polsce. Jej wymarzony wyjazd przerwała straszna choroba Maciej Knapik |

Wymarzony wyjazd Klaudii przerwała ciężka choroba. Materiał "Faktów" TVN Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne

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Początek tej historii to spełnienie marzeń 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha. Fascynująca się Dalekim Wschodem studentka obroniła dyplom z filologii chińskiej i kontynuowała studia w Pekinie.

U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne

- Poleciała na wymarzone studia anglojęzyczne z dziennikarstwa już w Chinach i tam podróżowała, zwiedzała, podróżowała też po Azji, była w Korei, w Tajlandii - opisuje Zuzanna Kuffel, dziennikarka redakcji Zdrowie w tvn24.pl.

Wyjazd przerwała ciężka choroba. Transport rządowym samolotem z Pekinu do Wrocławia w asyście polskich medyków zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu - jakie są objawy?

Historia choroby zaczęła się w połowie kwietnia, gdy Klaudia poczuła się źle i zemdlała, choć jeszcze tego samego dnia normalnie rozmawiała telefonicznie z matką. Teraz jest nieprzytomna i podłączona do aparatury.

- To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy (...) dwa miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj [w Polsce - red.], to daje już taką nadzieję - przyznaje Joanna Uciechowska, matka Klaudii.

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Klaudia miała epizod psychotyczny. Bała się, płakała, nie rozpoznawała znajomych, miała halucynacje. Na początku skierowano ją na oddział psychiatryczny - niepotrzebnie.

- Objawami zapalenia mózgu autoimmunologicznego są właśnie zaburzenia zachowania, psychozy, utrata przytomności - tłumaczy dr Emilia Gąsiorowska, specjalistka ginekologii onkologicznej. - Kiedy okazało się, że ma niewydolność oddechową i zapalenie płuc, Klaudię przeniesiono do innego szpitala - wyjaśnia Zuzanna Kuffel.

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu wywołane potworniakiem jajnika

Po badaniach okazało się, że Klaudia cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu, wywołane niezłośliwym z reguły nowotworem - potworniakiem jajnika. Organizm chorej, uruchamiając reakcję obronną przeciwko nowotworowi, zaatakował także mózg. Rodzice, jeszcze przed wylotem po Klaudię do Chin, wiedzieli, że jej rehabilitacja może potrwać miesiące.

Potworniak ostatecznie został operacyjnie usunięty, ale pojawiło się między innymi zapalenie otrzewnej. Dalsze leczenie w Chinach oznaczałoby ogromny wydatek. Problemem była też bariera językowa.

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