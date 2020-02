Pierwsza w Polsce "klasa disco polo". Czego będą uczyć na profilu estradowym?

Początkowo w Michałowie mówiono, że "klasa disco polo" skierowana jest do osób, które "nie mają sprecyzowanych planów zawodowych". Formalnie będzie to klasa o profilu estradowym.

Historia muzyki i organizacja koncertów

- Naszym hasłem jest matura z pasją, czyli zdobycie wykształcenia poprzez realizację swoich pasji - mówi. - Jeżeli powstaną dwie klasy estradowe, to będziemy zadowoleni, bo wtedy można też zróżnicować poziom, podzielić na różnego rodzaju kategorie, w jednej klasie techniczne rzeczy, w drugiej bardziej instrumentalno-wokalne.

W klasie estradowej w ramach zajęć obowiązkowych uczniowie będą mieli do wyboru zajęcia wokalne, muzyczne (gra na instrumentach) lub taneczne. Uczniowie będą mieli też lekcje historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia dodatkowe mają dotyczyć między innymi techniki studyjnej, a młodzież pozna tajniki pracy na przykład realizatorów dźwięku. Nauczą się, jak nagrywać partie wokalne i instrumentalne oraz jak tworzyć podkłady muzyczne, a także organizacji koncertów i wystąpień publicznych.

Podlasie kolebką disco polo

- Bardzo lubię sobie podnosić poprzeczkę, a to jest inicjatywa społeczna, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem - mówi Marcin Miller, lider zespołu Boys, który ma być jednym z praktyków uczących młodzież w klasie estradowej. - Z regionu Podlasia wywodzi się większość muzyków disco polo, skoro ta branża ma się dobrze od 30 lat, to dlaczego by nie otworzyć klasy o profilu estradowym - dodaje.