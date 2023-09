Szarpanie pani poseł i wciągnięcie do radiowozu jest ewidentnie zatrzymaniem – stwierdziła w programie "Dzień po dniu" w TVN24 posłanka Trzeciej Drogi i była nadkomisarz policji Magdalena Sroka. Odniosła się w ten sposób do incydentu, do którego we wtorek doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska została tam siłą doprowadzona przez policjantów do radiowozu i do niego wciągnięta.