"Taką miała rolę odegrać. Stworzyć reprezentację młodych kobiet i pokazać, że prezydent rozumie"

Córka prezydenta Andrzeja Dudy nie jest już jego społecznym doradcą. Dla prezydenta pracowała przez pięć miesięcy, ale niewiele wiadomo na temat tego, co w tym czasie mu doradziła. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że rezygnacja Kingi Dudy ma związek z nowym etapem zawodowego życia. Opozycja nie szczędzi złośliwości o dobrym wpisie do CV. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Odejście córki prezydenta z grona jego doradców było takie, jak pojawienie się jej w tym gronie. Ciche. Po medialnych doniesieniach rzecznik prezydenta ograniczył się tylko do krótkiego komunikatu, że Kinga Duda nie jest już społecznym doradcą Andrzeja Dudy i że ma to związek z nowym etapem jej życia zawodowego.

- To był skrajny przypadek nepotyzmu. Dobrze, że koniec fikcji - oceniła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja nie szczędzi złośliwości. PiS zrozumienia. - Ja to doskonale rozumiem. Jest osobą młodą, ambitną – mówi senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Na oficjalnej stronie prezydenta w historii aktywności pod hasłem Kinga Duda widać cztery pozycje, z czego trzy dotyczą wydarzeń, w których brała udział. Tematami były sprawy młodzieży, w tym między innymi edukacja i praca. Ostatnie spotkanie odbyło się nieco ponad tydzień temu. - To wszystko jest groteskowe. To jest jakaś kpina w ogóle z urzędu prezydenta – mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

Prawo i Sprawiedliwość na pytanie o to, jak Kinga Duda przysłużyła się prezydentowi, odpowiada dyplomatycznie. - Nie znamy sytuacji, co by było z początkiem tej prezydentury, gdyby pani Kinga nie była doradcą pana prezydenta – mówi Jan Maria Jackowski.