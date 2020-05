Otworzą się kina i teatry, wrócą koncerty plenerowe. Minister podał daty i warunki 

Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury czy cyrków - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dodał, że ma się to odbywać pod dwoma "warunkami": wypełniamy pojemność widowni do 50 procent i nosimy maseczki.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę na konferencji o szczegółach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19 . Przewiduje on między innymi zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, ale także odmrożenia funkcjonowania instytucji kultury.

Kina i teatry otwarte od 6 czerwca

- Po pierwsze, to nie jest obowiązek. To jest możliwość dla właścicieli, dla organizatorów tych jednostek. Oni mogą podejmować decyzje o tym, żeby te kina czy teatry ruszyły - wyjaśniał Gliński. - Wypełniamy pojemność widowni do 50 procent - tak, żeby jednak ten kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne - oraz nosimy maseczki - kontynuował.