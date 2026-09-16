Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kim jest pokolenie alfa? "Planują krótko, bo świat zmienia się szybciej, niż powstaje plan"

|
shutterstock_2268916979
Fundacja Półtorej Minuty: Alfy dorastają w epoce AI i jawią się jako pokolenie utraconej sprawczości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W raporcie fundacji Półtorej Minuty poznajemy młodych urodzonych w czasach smartfonów, dorastających już ze sztuczną inteligencją, ale jednocześnie mających potrzeby i marzenia podobne do tych, które mieli ich rodzice. To, co ich wyróżnia, to wyzwania. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nie znają świata bez smartfonów, urodzili się, kiedy już funkcjonowały media społecznościowe. To pierwsze pokolenie, które dorasta ze sztuczną inteligencją. - Pokolenie alfa nazwaliśmy pokoleniem cudzych oczekiwań - opisuje Dominik Kuc z fundacji Półtorej Minuty.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

W przeciwieństwie do starszych kolegów mierzą się nie z buntem, ale z bezsilnością i przetłoczeniem - oczekiwaniami ze strony rodziców i szkoły. - Często mówi się o nadużywaniu internetu, a wydaje mi się, że problemy wynikają z kumulacji wszystkich oczekiwań: ze szkoły, od rodziny - mówi Dominika Wierzchucka, uczennica 33. Liceum im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Bo choć najmłodsze alfy dopiero raczkują, najstarsze, jak Dominika, właśnie rozpoczęły licea. Żyją w świecie, który stale się zmienia. Nie wiedzą, co ich czeka.

Pokolenie alfa, czyli pokolenie "utraconej sprawczości"

Planują krótko, bo świat zmienia się szybciej, niż powstaje plan i właśnie dlatego za najważniejszą kompetencję przyszłości uznają elastyczność
Raport fundacji Półtorej Minuty

- Chciałam pracować w tym zawodzie, a teraz się okazuje, że nie będzie przyszłościowy - to są dylematy, z którymi młodzi ludzie się teraz zmagają - zwraca uwagę psycholożka Krystyna Piątkowska.

Mają poczucie, że niewiele od nich zależy. - Jest to pokolenie, które mierzy się z bezsilnością i utraconą sprawczością. W przeciwieństwie do zetek, które było pokoleniem rewolucyjnym - stwierdza Dominik Kuc.

Oliwia Wyrzykowska z Fundacji Półtorej minuty potwierdza, że pokolenie alfa pozbawione jest sprawczości. - Natomiast drzemie w nim ogromny potencjał - zastrzega.

Młodzi są często określani jako stracone pokolenie, jako pokolenie pandemii
Młodzi są często określani jako stracone pokolenie, jako pokolenie pandemii
Źródło zdjęcia: Adobe Stock

Takie wnioski płyną z raportu fundacji Półtorej Minuty. Autorzy przeanalizowali kilkadziesiąt międzynarodowych badań oraz przeprowadzili własne - wśród polskich dzieciaków urodzonych po 2010 roku.

Pokolenie alfa żyje pod presją milenialsów

Młodzi są często określani jako stracone pokolenie, jako pokolenie pandemii, pokolenie iPad kids - autorzy raportu wskazują, że to mity.

- W okresie pandemii wyniki edukacyjne młodych lekko spadły z oczywistych względów, ale szybko albo wróciły do normy, albo są jeszcze lepsze i większym problemem jest stres, obciążenie, szkoła czy presja - wskazuje prawnik Jan Pieniążek.

Presję często nakładają "idealni" dorośli, czyli pokolenie milenialsów, które do rodzicielstwa jest bardzo dobrze przygotowane, wyedukowane, jednocześnie często rodzicielstwem wypalone.

- Dzisiejsi rodzice są dobrze przygotowani do swojej roli, ale są nadopiekuńczy. Mają być idealni, mają wychować pierwsze pokolenie bez traum, ale to sprawia, że są zestresowani - zwraca uwagę Oliwia Wyrzykowska.

"Oni potrzebują, żebyśmy chcieli ich wysłuchać"

Chroniąc dzieci przed popełnianiem błędów, pozbawiają je ważnej lekcji i sensu. Wbrew opinii dorosłych, wartości i marzenia dzieci alfa nie różnią się od tych z poprzednich pokoleń.

Potrzebują społeczności, a jednak co ósmy nastolatek, gdy ma problem, gdy musi podjąć ważną decyzję, o pomoc pyta sztuczną inteligencję. - Jest łatwym miejscem. To model, który nas nie oceni - mówi Dominika Wierzchucka.

- Nie doceniamy młodych. Mówimy, że ich świat to interent, a internet to nie przyczyna, ale odpowiedź: ucieczka. Jedyne, do czego mają dostęp - stwierdza Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dlatego raport o pokoleniu alfa to wskazówki dla starszych pokoleń. - Oni potrzebują, żebyśmy chcieli ich wysłuchać. Żebyśmy mieli otwartość na ten świat. My w nim nie dorastaliśmy. Słuchajmy młodych ludzi i pozwalajmy się wprowadzać - sugeruje Krystyna Piątkowska.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaMłodzieżPolska i Świat
Czytaj także:
Hashim Thaci
Więzienie za zbrodnie wojenne. Były prezydent Kosowa skazany
Świat
Do zatrzymania doszło na autostradzie A2
34 migrantów w chłodni. Dwie osoby z zarzutami
Poznań
AdobeStock_956362239
Zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko zapalenia płuc i sepsy
Anna Bielecka
Kradzież biżuterii wartej milion euro, jeden ze sprawców w rękach policjantów
Wybili szybę, zabrali walizki z biżuterią za milion euro. Jeden skazany
Trójmiasto
Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen
Szefowa Komisji Europejskiej o "otwarciu drogi" dla Kanady
Świat
zakupy rachunek sklep
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu
BIZNES
Pięć tysięcy mandatu po próbie ucieczki
"Tak się kończą głupie rzeczy". Odebrał mandat na pięć tysięcy
Rzeszów
Lucy Letby
Seria zabójstw dzieci w szpitalu. "Wstrząsający" raport ze śledztwa
Świat
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Nie żyje małżeństwo. Mieli liczne rany cięte i kłute
Szczecin
Policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty
Zadzwonił do niej "komisarz Bielecki". Kazał wypłacić 60 tysięcy złotych
WARSZAWA
Antoni Macierewicz
Reporter TVN24 chciał zadać pytania. "Odnoszę wrażenie, że mnie nie słychać"
Polska
Baryłki ropy
Trudna sytuacja na rynku ropy. "Kupujemy, gdzie się da"
BIZNES
Pożary w Chorwacji
"To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka"
METEO
lekarz diagnoza recepta shutterstock_2453208729
Zmiany dla pacjentów i pielęgniarek. Więcej recept i skierowań bez wizyty u lekarza
Zdrowie
Łosie w Starych Babicach (Mazowieckie)
Obudził ich domofon. Dzwoniły łosie
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Barcelony w żałobie. "Żegnam wspaniałą żonę"
EUROSPORT
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Rząd chce podnieść opłatę miejscową. Turyści mają płacić więcej za nocleg
BIZNES
Sąd Okręgowy w Katowicach ma swój budynek m.in. przy ul. Francuskiej
Zaczęło się od parkowania, wyszło na jaw, że ma więcej na sumieniu
Katowice
Donald Trump
Rosyjski oligarcha opłacił część wesela Trumpa Juniora. Donald Trump tak to ocenił
Świat
Norwegia, Oslo, parlment
Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament
BIZNES
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni
METEO
Donald Tusk i Radosław Sikorski
"Tusk powiedział do Sikorskiego: nie dogadamy się z nimi"
Konrad Piasecki, Sebastian Zakrzewski
Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Półnagie zwłoki kobiety leżały przy uczęszczanej ścieżce
Lubuskie
Wpisy sponsorowane w kampanii wyborczej w Krakowie
Miliony wyświetleń za pieniądze o niejasnym źródle. Tak się wpływa na krakowskie wybory
Bartłomiej Plewnia
Akcja policji na Pradze Północ
Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań
WARSZAWA
Władimir Putin
"To doprowadzi Putina do momentu, gdy będzie potrzebował zawieszenia broni"
Michał Sznajder
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Poseł Dariusz Matecki forsował płot uczelni. Jest zawiadomienie
WARSZAWA
Aleksandra Kosiorek
Trudna sytuacja w Gdyni. Prezydentka zdradza kulisy rewolucji w radzie
Trójmiasto
Anton Grunis
Rosyjski generał Anton Grunis nie żyje
Świat
Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem
Płonął magazyn ze styropianem, kłęby dymu nad miastem
Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica