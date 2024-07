Rycerz Jana Pawła II, zarabiał na umowach z resortem Ziobry. Jest obrońcą księdza Michała O.

Wąsowski broni księdza O.

Powtarzał narrację prawicowych środowisk o rzekomych torturach, którym miał być poddawany ksiądz. Narracja ta opiera się na liście publikowanym przez zbliżone do PiS media, w którym O. miał opisać, jak jest traktowany w areszcie. - Ten słynny list księdza Michała to nie jest jego list, to jest relacja rodziny. On opowiedział w dosyć dużych szczegółach. I rzeczywiście tak było - powiedział po widzeniu z księdzem O.