Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę
Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę
Polska

"Swego rodzaju nagroda". Kim jest sędzia, który zdecydował o liście żelaznym

|
Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku
Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Emocje wokół listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego budzi nie tylko sama decyzja, ale również sędzia, który ją podjął. Kim jest Konrad Mielcarek?

Nieprawomocna decyzja o wydaniu listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów PiS Marcina Romanowskiego wywołała spór na gruncie prawnym. Czy sąd mógł ją podjąć mimo sprzeciwu prokuratury? Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zmienionym za czasów rządów PiS-u, wydanie listu żelaznego wymaga zgody prokuratora. Interpretacje prawników nie są jednak jednolite. Po wejściu w życie przepisu, pojawiały się głosy, że może on być niezgodny z konstytucją. W sprawie Romanowskiego prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia.

Pytania budzi również uzasadnienie decyzji. Sąd uznał bowiem, że "powrót do kraju umożliwia podejrzanemu ustabilizowanie sytuacji osobistej i rodzinnej, wykonywanie mandatu posła, a także realne uczestniczenie w postępowaniu i wykonywanie prawa do obrony".

Nie mniej kontrowersji wywołuje osoba sędziego, który wydał postanowienie. To Konrad Mielcarek, neosędzia, który awansował za czasów upolitycznionej neo-KRS. Na tym jednak jego związki z poprzednią władzą się nie kończą.

"Neosędzia ze stajni Ziobry"

Konrad Mielcarek to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Awans na to stanowisko otrzymał w 2021 roku, kiedy powołał go ówczesny prezydent Andrzej Duda. Stało się to na wniosek upolitycznionej neo-KRS, która zdecydowała o przedstawieniu jego kandydatury w 2019 roku. Była to już Rada składająca się z nominatów PiS, ukształtowana po zmianach w ustawie o KRS, w wyniku których 15 sędziów zasiadających w tym organie zaczęli wybierać posłowie, a nie - jak wcześniej - środowiska sędziowskie.

Późniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podnosiły, że sędziowie awansowani przy udziale neo-KRS nie dają gwarancji niezależności. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek określił Mielcarka jako "neosędziego ze stajni Ziobry".

Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku
Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Komisarz wyborczy, czyli "swego rodzaju nagroda"

Za rządów PiS Mielcarek został również powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach. Zwrócił na to uwagę podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem takie nominacje były "swego rodzaju nagrodami", ponieważ wiązały się z "wysokim dodatkowym wynagrodzeniem". - Więc gdyby taki sędzia był poddany tak zwanemu testowi niezawisłości, być może by tego testu nie przeszedł. Dlatego mam wątpliwości, czy możemy tutaj rzeczywiście mówić o sądzie niezawisłym i bezstronnym - ocenił.

Minister sprawiedliwości zwrócił również uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z czerwca 2024 roku dotyczące składu, w którym zasiadał Konrad Mielcarek. Sąd zdecydował wówczas o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wskazując w uzasadnieniu, że skład był "nienależycie obsadzony". Zdaniem Żurka oznacza to, że już wcześniej konieczne było uchylenie orzeczenia wydanego z udziałem Mielcarka "z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu".

"Brawa" i "podziękowania"

W mediach społecznościowych funkcjonuje konto pod imieniem i nazwiskiem Konrada Mielcarka. Wcześniej dostępne dla wszystkich, teraz ustawione zostało jako prywatne. Nie udało się nam skontaktować z sędzią, by potwierdzić, że rzeczywiście należy do niego.

Na profilu w przeszłości pojawiły się między innymi gratulacje dla Grzegorza Brauna w związku z działaniami przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego jednej z sieci handlowych w Gietrzwałdzie. W 2025 roku udostępniono na nim materiał zatytułowany "Polska. Pełzający zamach stanu?", krytycznie odnoszący się do zmian po utracie władzy przez PiS w 2023 roku. Pojawiło się tam także określenie "konstytuskcja", sugerujące łamanie prawa przez obecny rząd.

Do tego wpisu odniósł się teraz Roman Giertych, adwokat i wiceszef klubu KO. "Chciałem podziękować panu K. Mielcarkowi za udowodnienie tezy, że wszyscy neosędziowie, którzy nie przeszli weryfikacji powinni zostać pozbawieni funkcji. Brawo" - napisał.

Giertych jest bezpośrednio związany ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Jest obrońcą Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w ministerstwie sprawiedliwości, który zdecydował się przekazać śledczym nagrania i dokumenty dotyczące funkcjonowania tego funduszu za czasów, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro.

"Gonić króliczka"

W koalicji rządzącej decyzja o wydaniu Romanowskiemu listu żelaznego nie jest jednak oceniana jednoznacznie. Paweł Śliz z Polski 2050, prywatnie adwokat, nie odniósł się wprost do osoby sędziego Mielcarka. Skupił się na skutkach samego postępowania.

- Uważam, że nie powinniśmy stale "gonić króliczka", stale ścigać, ale doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości i skazać. Dogonić tego króliczka i przeprowadzić całe postępowanie. Uważam, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ Marcin Romanowski będzie musiał stawić się przed polskim sądem i odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty, które zostały mu postawione. A obywatele tak naprawdę dowiedzą się, co jest w tych aktach, co się dzieje z tą sprawą - mówił poseł w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.

W czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Waldemar Żurek przyznał, że brak wniosku o wyłączenie sędziego Mielcarka ze składu orzekającego był "błędem". Jego zdaniem, gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia, decyzja byłaby inna.

Żurek: brak wniosku prokuratora o wyłączenie sędziego to błąd
Źródło: TVN24

- Mogli złożyć wniosek o wyłączenie, najprawdopodobniej tak by się stało. Skoro nie złożyli, to do kogo mają pretensje? A poza tym w Polsce nie ma neosędziów - odpowiada Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.

Pytany przez nas o ocenę przypisywanych Mielcarkowi politycznie zaangażowanych wpisów, Wójcik odpowiada, że "mógłby zadać to samo pytanie", tylko w drugą stronę.

Zarzuty śledczych wobec Romanowskiego

Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Marcinowi Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za nim, na wniosek prokuratury, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za byłym wiceministrem wydano też list gończy. W grudniu 2024 roku okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca tego roku poinformowano, że Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Od zmiany rządu na Węgrzech w maju media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego. 12 sierpnia warszawski Sąd Okręgowy poinformował, że wpłynął do niego wniosek o wydanie listu żelaznego.

Z wniosku wynikało, że przesyłkę w tej sprawie nadano w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje - głównie dzięki wsparciu Rosji - jako państwo nieuznawane.

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroMarcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćProkuraturaWaldemar ŻurekSądFundusz Sprawiedliwości
Czytaj także:
shutterstock_1823719853
Strategiczny port dla Polski. Wpłynęła tylko jedna oferta
BIZNES
imageTitle
Lewandowski i drużyna z ważnym przesłaniem
EUROSPORT
Łukasz Gibała na wieczorze wyborczym
Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę
Kraków
AdobeStock_2056798575
Antybiotyki osłabiają mikrobiom. Cukier może nasilać ten efekt
Anna Bielecka
Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Sąd ponownie przesłucha biegłych
WARSZAWA
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
BIZNES
Uszkodził słup energetyczny i odjechał
Uszkodził słup energetyczny i odjechał. Nagranie
Opole
Binjamin Netanjahu i Yaniv Hayun
Co działo się w kokpicie po ataku? "Złapałem za kontroler"
Świat
24 min
pc
Przełomowy lot Starshipa, "ognista ameba" i powrót legendy zimnej wojny
Kijek w kosmosie
Marcin Romanowski
"Wreszcie odpowie na zarzuty", "to niedobrze dla ministra Żurka"
Polska
St. kpt. Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Codziennie niosą pomoc, teraz apelują o nią dla strażaczki
WARSZAWA
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
METEO
pap_20260917_03Y
"Wchodzimy na nieznany teren". Te produkty mogą podrożeć
Łukasz Figielski
Daria Gosek-Popiołek
Zgrzyt w koalicji. Nowa Lewica zdecydowała w sprawie drugiej tury w Krakowie
Bartłomiej Plewnia
Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 22-latka znalezione w wąwozie. "Był bity i poniżany"
Kujawsko-Pomorskie
Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje
WARSZAWA
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Łzy wzruszenia i słowa zachwytów. "Na taką 'Lalkę' czekaliśmy"
Kultura i styl
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
BIZNES
Premium kazirodztwo
Co się działo w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
Maria Pankowska
Marcin Kierwiński
Kierwiński: Finowie i Szwedzi nie mają gotowych schronów. Jak jest naprawdę
Michał Istel
imageTitle
Hurkacz nie dał się złamać. Wielkie zwycięstwo w Pekinie
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. Do kogo należą i kto płaci za ich utrzymanie
Polska
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
BIZNES
Nie żyje policjant, 33-latek usłyszał zarzuty
Strzelił do policjanta. Prokuratura zaostrza zarzut
Wrocław
imageTitle
Były czołowy tenisista świata zakończył karierę przed własnymi kibicami
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: miałem sposobność porozmawiać z Trumpem
Świat
Poszukiwany Kamil B.
Trzy osoby nie żyją, kierowca uciekł ze szpitala. Jest list gończy
Rzeszów
Protesty młodzieży we Francji
Gwałtowne protesty w setkach szkół we Francji
Świat
AdobeStock_440541631
Jak się starzeć i być szczęśliwym? Kilka ważnych zasad
Anna Bielecka
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Torby z paliwem i świeczka pod autem przy komendzie policji
CIECHANÓW
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica