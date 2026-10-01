"Swego rodzaju nagroda". Kim jest sędzia, który zdecydował o liście żelaznym
Nieprawomocna decyzja o wydaniu listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów PiS Marcina Romanowskiego wywołała spór na gruncie prawnym. Czy sąd mógł ją podjąć mimo sprzeciwu prokuratury? Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zmienionym za czasów rządów PiS-u, wydanie listu żelaznego wymaga zgody prokuratora. Interpretacje prawników nie są jednak jednolite. Po wejściu w życie przepisu, pojawiały się głosy, że może on być niezgodny z konstytucją. W sprawie Romanowskiego prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia.
Pytania budzi również uzasadnienie decyzji. Sąd uznał bowiem, że "powrót do kraju umożliwia podejrzanemu ustabilizowanie sytuacji osobistej i rodzinnej, wykonywanie mandatu posła, a także realne uczestniczenie w postępowaniu i wykonywanie prawa do obrony".
Nie mniej kontrowersji wywołuje osoba sędziego, który wydał postanowienie. To Konrad Mielcarek, neosędzia, który awansował za czasów upolitycznionej neo-KRS. Na tym jednak jego związki z poprzednią władzą się nie kończą.
"Neosędzia ze stajni Ziobry"
Konrad Mielcarek to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Awans na to stanowisko otrzymał w 2021 roku, kiedy powołał go ówczesny prezydent Andrzej Duda. Stało się to na wniosek upolitycznionej neo-KRS, która zdecydowała o przedstawieniu jego kandydatury w 2019 roku. Była to już Rada składająca się z nominatów PiS, ukształtowana po zmianach w ustawie o KRS, w wyniku których 15 sędziów zasiadających w tym organie zaczęli wybierać posłowie, a nie - jak wcześniej - środowiska sędziowskie.
Późniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podnosiły, że sędziowie awansowani przy udziale neo-KRS nie dają gwarancji niezależności. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek określił Mielcarka jako "neosędziego ze stajni Ziobry".
Komisarz wyborczy, czyli "swego rodzaju nagroda"
Za rządów PiS Mielcarek został również powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach. Zwrócił na to uwagę podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem takie nominacje były "swego rodzaju nagrodami", ponieważ wiązały się z "wysokim dodatkowym wynagrodzeniem". - Więc gdyby taki sędzia był poddany tak zwanemu testowi niezawisłości, być może by tego testu nie przeszedł. Dlatego mam wątpliwości, czy możemy tutaj rzeczywiście mówić o sądzie niezawisłym i bezstronnym - ocenił.
Minister sprawiedliwości zwrócił również uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z czerwca 2024 roku dotyczące składu, w którym zasiadał Konrad Mielcarek. Sąd zdecydował wówczas o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wskazując w uzasadnieniu, że skład był "nienależycie obsadzony". Zdaniem Żurka oznacza to, że już wcześniej konieczne było uchylenie orzeczenia wydanego z udziałem Mielcarka "z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu".
"Brawa" i "podziękowania"
W mediach społecznościowych funkcjonuje konto pod imieniem i nazwiskiem Konrada Mielcarka. Wcześniej dostępne dla wszystkich, teraz ustawione zostało jako prywatne. Nie udało się nam skontaktować z sędzią, by potwierdzić, że rzeczywiście należy do niego.
Na profilu w przeszłości pojawiły się między innymi gratulacje dla Grzegorza Brauna w związku z działaniami przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego jednej z sieci handlowych w Gietrzwałdzie. W 2025 roku udostępniono na nim materiał zatytułowany "Polska. Pełzający zamach stanu?", krytycznie odnoszący się do zmian po utracie władzy przez PiS w 2023 roku. Pojawiło się tam także określenie "konstytuskcja", sugerujące łamanie prawa przez obecny rząd.
Do tego wpisu odniósł się teraz Roman Giertych, adwokat i wiceszef klubu KO. "Chciałem podziękować panu K. Mielcarkowi za udowodnienie tezy, że wszyscy neosędziowie, którzy nie przeszli weryfikacji powinni zostać pozbawieni funkcji. Brawo" - napisał.
Giertych jest bezpośrednio związany ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Jest obrońcą Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w ministerstwie sprawiedliwości, który zdecydował się przekazać śledczym nagrania i dokumenty dotyczące funkcjonowania tego funduszu za czasów, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro.
"Gonić króliczka"
W koalicji rządzącej decyzja o wydaniu Romanowskiemu listu żelaznego nie jest jednak oceniana jednoznacznie. Paweł Śliz z Polski 2050, prywatnie adwokat, nie odniósł się wprost do osoby sędziego Mielcarka. Skupił się na skutkach samego postępowania.
- Uważam, że nie powinniśmy stale "gonić króliczka", stale ścigać, ale doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości i skazać. Dogonić tego króliczka i przeprowadzić całe postępowanie. Uważam, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ Marcin Romanowski będzie musiał stawić się przed polskim sądem i odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty, które zostały mu postawione. A obywatele tak naprawdę dowiedzą się, co jest w tych aktach, co się dzieje z tą sprawą - mówił poseł w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.
W czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Waldemar Żurek przyznał, że brak wniosku o wyłączenie sędziego Mielcarka ze składu orzekającego był "błędem". Jego zdaniem, gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia, decyzja byłaby inna.
- Mogli złożyć wniosek o wyłączenie, najprawdopodobniej tak by się stało. Skoro nie złożyli, to do kogo mają pretensje? A poza tym w Polsce nie ma neosędziów - odpowiada Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
Pytany przez nas o ocenę przypisywanych Mielcarkowi politycznie zaangażowanych wpisów, Wójcik odpowiada, że "mógłby zadać to samo pytanie", tylko w drugą stronę.
Zarzuty śledczych wobec Romanowskiego
Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Marcinowi Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za nim, na wniosek prokuratury, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za byłym wiceministrem wydano też list gończy. W grudniu 2024 roku okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca tego roku poinformowano, że Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Od zmiany rządu na Węgrzech w maju media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego. 12 sierpnia warszawski Sąd Okręgowy poinformował, że wpłynął do niego wniosek o wydanie listu żelaznego.
Z wniosku wynikało, że przesyłkę w tej sprawie nadano w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje - głównie dzięki wsparciu Rosji - jako państwo nieuznawane.
Redagowała Katarzyna Guzik