Polska "Swego rodzaju nagroda". Kim jest sędzia, który zdecydował o liście żelaznym Marcin Złotkowski |

Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Nieprawomocna decyzja o wydaniu listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów PiS Marcina Romanowskiego wywołała spór na gruncie prawnym. Czy sąd mógł ją podjąć mimo sprzeciwu prokuratury? Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zmienionym za czasów rządów PiS-u, wydanie listu żelaznego wymaga zgody prokuratora. Interpretacje prawników nie są jednak jednolite. Po wejściu w życie przepisu, pojawiały się głosy, że może on być niezgodny z konstytucją. W sprawie Romanowskiego prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia.

Pytania budzi również uzasadnienie decyzji. Sąd uznał bowiem, że "powrót do kraju umożliwia podejrzanemu ustabilizowanie sytuacji osobistej i rodzinnej, wykonywanie mandatu posła, a także realne uczestniczenie w postępowaniu i wykonywanie prawa do obrony".

Nie mniej kontrowersji wywołuje osoba sędziego, który wydał postanowienie. To Konrad Mielcarek, neosędzia, który awansował za czasów upolitycznionej neo-KRS. Na tym jednak jego związki z poprzednią władzą się nie kończą.

"Neosędzia ze stajni Ziobry"

Konrad Mielcarek to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Awans na to stanowisko otrzymał w 2021 roku, kiedy powołał go ówczesny prezydent Andrzej Duda. Stało się to na wniosek upolitycznionej neo-KRS, która zdecydowała o przedstawieniu jego kandydatury w 2019 roku. Była to już Rada składająca się z nominatów PiS, ukształtowana po zmianach w ustawie o KRS, w wyniku których 15 sędziów zasiadających w tym organie zaczęli wybierać posłowie, a nie - jak wcześniej - środowiska sędziowskie.

Późniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podnosiły, że sędziowie awansowani przy udziale neo-KRS nie dają gwarancji niezależności. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek określił Mielcarka jako "neosędziego ze stajni Ziobry".

Sędzia Konrad Mielcarek. Zdjęcie z 2017 roku Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Komisarz wyborczy, czyli "swego rodzaju nagroda"

Za rządów PiS Mielcarek został również powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach. Zwrócił na to uwagę podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem takie nominacje były "swego rodzaju nagrodami", ponieważ wiązały się z "wysokim dodatkowym wynagrodzeniem". - Więc gdyby taki sędzia był poddany tak zwanemu testowi niezawisłości, być może by tego testu nie przeszedł. Dlatego mam wątpliwości, czy możemy tutaj rzeczywiście mówić o sądzie niezawisłym i bezstronnym - ocenił.

Minister sprawiedliwości zwrócił również uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z czerwca 2024 roku dotyczące składu, w którym zasiadał Konrad Mielcarek. Sąd zdecydował wówczas o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wskazując w uzasadnieniu, że skład był "nienależycie obsadzony". Zdaniem Żurka oznacza to, że już wcześniej konieczne było uchylenie orzeczenia wydanego z udziałem Mielcarka "z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu".

Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry.



Prokuratura złoży ZAŻALENIE na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.



Spójrzmy prawdzie w oczy: kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Brawa" i "podziękowania"

W mediach społecznościowych funkcjonuje konto pod imieniem i nazwiskiem Konrada Mielcarka. Wcześniej dostępne dla wszystkich, teraz ustawione zostało jako prywatne. Nie udało się nam skontaktować z sędzią, by potwierdzić, że rzeczywiście należy do niego.

Na profilu w przeszłości pojawiły się między innymi gratulacje dla Grzegorza Brauna w związku z działaniami przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego jednej z sieci handlowych w Gietrzwałdzie. W 2025 roku udostępniono na nim materiał zatytułowany "Polska. Pełzający zamach stanu?", krytycznie odnoszący się do zmian po utracie władzy przez PiS w 2023 roku. Pojawiło się tam także określenie "konstytuskcja", sugerujące łamanie prawa przez obecny rząd.

Do tego wpisu odniósł się teraz Roman Giertych, adwokat i wiceszef klubu KO. "Chciałem podziękować panu K. Mielcarkowi za udowodnienie tezy, że wszyscy neosędziowie, którzy nie przeszli weryfikacji powinni zostać pozbawieni funkcji. Brawo" - napisał.

Chciałem podziękować panu K. Mielcarkowi za udowodnienie tezy, że wszyscy neosędziowie, którzy nie przeszli weryfikacji powinni zostać pozbawieni funkcji. Brawo. 👇 Poniższy wpis pokazuje jak sami oni traktują swoją niezależność. pic.twitter.com/RjuepsLW8q — Roman Giertych (@GiertychRoman) September 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

Giertych jest bezpośrednio związany ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Jest obrońcą Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w ministerstwie sprawiedliwości, który zdecydował się przekazać śledczym nagrania i dokumenty dotyczące funkcjonowania tego funduszu za czasów, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro.

"Gonić króliczka"

W koalicji rządzącej decyzja o wydaniu Romanowskiemu listu żelaznego nie jest jednak oceniana jednoznacznie. Paweł Śliz z Polski 2050, prywatnie adwokat, nie odniósł się wprost do osoby sędziego Mielcarka. Skupił się na skutkach samego postępowania.

- Uważam, że nie powinniśmy stale "gonić króliczka", stale ścigać, ale doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości i skazać. Dogonić tego króliczka i przeprowadzić całe postępowanie. Uważam, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ Marcin Romanowski będzie musiał stawić się przed polskim sądem i odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty, które zostały mu postawione. A obywatele tak naprawdę dowiedzą się, co jest w tych aktach, co się dzieje z tą sprawą - mówił poseł w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.

W czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Waldemar Żurek przyznał, że brak wniosku o wyłączenie sędziego Mielcarka ze składu orzekającego był "błędem". Jego zdaniem, gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia, decyzja byłaby inna.

Żurek: brak wniosku prokuratora o wyłączenie sędziego to błąd Źródło: TVN24

- Mogli złożyć wniosek o wyłączenie, najprawdopodobniej tak by się stało. Skoro nie złożyli, to do kogo mają pretensje? A poza tym w Polsce nie ma neosędziów - odpowiada Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.

Pytany przez nas o ocenę przypisywanych Mielcarkowi politycznie zaangażowanych wpisów, Wójcik odpowiada, że "mógłby zadać to samo pytanie", tylko w drugą stronę.

Zarzuty śledczych wobec Romanowskiego

Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Marcinowi Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za nim, na wniosek prokuratury, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za byłym wiceministrem wydano też list gończy. W grudniu 2024 roku okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca tego roku poinformowano, że Węgry cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Od zmiany rządu na Węgrzech w maju media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego. 12 sierpnia warszawski Sąd Okręgowy poinformował, że wpłynął do niego wniosek o wydanie listu żelaznego.

Z wniosku wynikało, że przesyłkę w tej sprawie nadano w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje - głównie dzięki wsparciu Rosji - jako państwo nieuznawane.

Redagowała Katarzyna Guzik