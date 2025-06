Aleksandra Uznańska-Wiśniewska też przeżywa start. Kim jest żona astronauty?

Uznańska-Wiśniewska: Polska ma specjalną odpowiedzialność, żeby zwalczać fałszywe narracje Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska od stycznia tego roku jest żoną astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Od 2023 roku jest posłanką na Sejm RP. Startowała z piątego miejsca listy KO i otrzymała w głosowaniu więcej głosów niż koledzy z lepszych miejsc.

Wcześniej, jako wolontariuszka i specjalistka, pracowała w wielu najbardziej zapalnych miejscach świata.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jeszcze w poniedziałek była w bazie kosmicznej na Florydzie, gdzie jej mąż przygotowywał się do lotu w kosmos. Miała obserwować start misji męża z bliska, jednak lot został przełożony, a posłanka musiała wracać do Polski.

O przygotowaniach męża do misji rozmawiała z Marcinem Wroną z "Faktów" TVN. - To jest jakaś totalna abstrakcja. Absolutna, surrealistyczna sytuacja. I mój mąż mnie bardzo długo, przez wiele miesięcy do tego przygotowywał - mówiła. - Wielomiesięczne przygotowania, stres, wysiłek fizyczny, ogromna determinacja, duże napięcie, takie też życie w niepewności, bo tak naprawdę misja wiąże się z ogromną ilością niepewności, przesunięć - mówi posłanka.

Stoi za nią bagaż własnych niebagatelnych doświadczeń. 30-letnia polityczka zetknęła się z najbardziej ekstremalnymi ludzkimi przeżyciami. Gdy mówi o wojnie w Ukrainie, wie, co mówi - pomagała jej ofiarom od początku inwazji. Gdy mówi o sytuacji uchodźców, dokładnie wie, jak wyglądają ich obozy na Lesbos czy w Jordanii, wie, czego potrzebują ich mieszkańcy.

Kim jest Aleksandra Uznańska-Wiśniewska

Aleksandra Karolina Wiśniewska urodziła się w 1994 roku w Łodzi, jako córka Piengjai i Radosława Wiśniewskich. Ma polskie, chińskie i tajskie korzenie. Jej ojciec jest przedsiębiorcą, założycielem Redan SA i twórcą marki odzieżowej Top Secret. Z wykształcenia politolożka. Ukończyła London School of Economics and Political Science oraz Uniwersytet Oksfordzki.

Z zawodu pracownik humanitarny. W 2015 jako wolontariuszka zgłosiła się do obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos w Grecji, jako humanitarystka pracowała też w Meksyku, Turcji, Iraku, Jordanii oraz we Francji. W latach 2019-2021 roku kierowała misją Polskiej Akcji Humanitarnej w zniszczonym wojną domową Jemenie. - Częstym odgłosem, do którego już się przyzwyczaiłam, są odgłosy strzałów - opowiadała w rozmowie z TVN24 przed czterema laty.

- Przez ostatnie kilka lat byłam świadkiem cierpienia ludzi, którzy żyli w warunkach uwłaczających prawom człowieka i ludzkiej godności. Staram się dziś temu cierpieniu ulżyć, a w przyszłości mam nadzieję zapobiegać wojnom, które je powodują - dodawała w rozmowie z Dorotą Wellman w 2021 roku.

W Jemenie walczyła również o swoje zdrowie: pracując tam, zachorowała na malarię. - Chciało mi się po prostu płakać. Chcieliśmy tam polecieć, ale nic nie można było zrobić. Dzięki Bogu wyzdrowiała - wspominała jej mama Piengjai Wiśniewska w TVN24.

Jako humanitarystka pracowała również w Ukrainie. "Przez rok pracowałam jako Szefowa Misji Intersos (włoski odpowiednik PAH - red.), budując 250-osobowy zespół dostarczający pomoc medyczną, psychologiczną i materialną ponad 100.000 cywilom" - pisała we wrześniu 2023 roku na platformie X. W tym samym miesiącu opublikowała film nagrany - jak sama wskazała - w Kramatorsku, 20 km od linii frontu. - Przyjechaliśmy tutaj, aby przekazać siedem pick-upów, przekazujemy także dwa tuziny dronów - mówił w tym samym nagraniu Radosław Sikorski.

Droga do sejmowych ław

Po powrocie do Polski pełniła między innymi funkcję pełnomocniczki społecznej prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania społecznego. W 2023 roku dostała się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, ale w politykę zaangażowała się już wcześniej: w 2019 roku pomagała Janinie Ochojskiej, ówczesnej prezesce PAH, w jej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. "Ola od początku zachwyciła swoją pasją i entuzjazmem. Poznałam jej przeszłość, tę historię, kiedy pojechała na Lesbos, żeby pomagać migrantom tonącym w Morzu Śródziemnym. W zespole, który wypływał na morze ratować ludzi" - wspominała Ochojska w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w Sejmie Źródło: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

W ostatnich wyborach do Sejmu Wiśniewska startowała z okręgu obejmującego Łódź i okoliczne powiaty. Startowała z piątego miejsca listy KO i otrzymała 25 436 głosów - więcej niż kandydaci KO zajmujący drugie, trzecie i czwarte miejsce na liście. W Sejmie pełni między innymi funkcję przewodniczącej zespołu parlamentarnego Polska-USA, zasiada w komisjach: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Łączności z Polakami za Granicą. Jest pilną posłanką. Od 2023 roku wzięła udział w 99 proc. głosowań - podano na stronie izby niższej parlamentu.

Ślub posłanki i astronauty

Na początku tego roku Aleksandra Wiśniewska i Sławosz Uznański wzięli ślub. "Chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi" - napisali na swoich profilach na platformie X posłanka i astronauta. Para przyjęła dwuczłonowe nazwiska Uznańscy-Wiśniewscy.

"Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś" - przekazała para we wspólnym komunikacie.

🇵🇱 Kochani,



wraz z @astro_slawosz i naszymi rodzicami, Mają Marquardt-Uznańską i Piotrem Uznańskim & Piengjai i Radosławem Wiśniewskimi, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w… pic.twitter.com/IY277zoSi4 — Aleksandra Uznańska-Wiśniewska (@AK_Wisniewska) January 4, 2025 Rozwiń

