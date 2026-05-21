Polska Kilometrówki, czyli koalicja ponad podziałami Oprac. Adam Michejda |

"Czarno na białym". Fragment materiału "Drodzy senatorowie. Kilometrówki"

Po pamiętnym cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" autorzy programu "Czarno na białym" w TVN24 postanowili przyjrzeć się wydatkom członków izby wyższej polskiego parlamentu. Senatorowie, podobnie jak posłowie, muszą składać co roku sprawozdania z tego, jak wydają publiczne pieniądze. Jak pokazuje materiał "Czarno na białym", niemal jedna czwarta senatorów wypisała w 2025 roku maksymalną przewidzianą kwotę tzw. kilometrówek - 48 300 zł rocznie. Jak pokazują rozmowy przeprowadzone przez reporterów programu senatorowie bardzo niechętnie mówią, gdzie za te pieniądze jeździli.

Kilometrówki. Wspólny głos PiS i KO

Po wprowadzonych w Sejmie zmianach w rozliczaniu tzw. kilometrówek, tym samym tematem zajęli się senatorowie. Jak pokazuje materiał "Czarno na białym", członkowie izby wyższej byli zgodni - senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich negatywnie zaopiniowała projekt zmian, opowiadając się za pozostawieniem obecnych zasad rozliczania ich wyjazdów. Nagrania pokazują dość egzotyczne w polskim życiu publicznym sceny, gdy obecna opozycja w pełni popiera dzisiejszych rządzących.

- Wedle mojej wiedzy nikt nie przekroczył tego limitu. Warto się zastanowić, czy my w ogóle potrzebujemy tych zmian - mówił senator i były marszałek Tomasz Grodzki (KO). - Rzadko się z panem marszałkiem Grodzkim zgadzam, ale tutaj pod każdym słowem pana marszałka się podpisuję - deklarował senator i również były marszałek Stanisław Karczewski (PiS). - Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości również, wszyscy dosłownie, popierają to rozwiązanie, które było do tej pory - podkreślił.

Senator PiS Stanisław Karczewski i senator KO Tomasz Grodzki podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

- Sytuacja, w której senatorowie od lewa do prawa są oburzeni nowymi regulacjami dotyczącymi kilometrówek, albo nie potrafią wytłumaczyć poszczególnych kategorii, nie stawia dobrej opinii Senatowi, niestety - podsumowuje w rozmowie z autorami materiału Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

