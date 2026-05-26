Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

0 złotych za kilometrówki. Posłanka: z tym są same kłopoty

Patryk Michalski
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Patryk MichalskiOprac. Kamila Grenczyn
|
Dorota Łoboda
Łoboda o wydatkach na kilometrówki. "Od zawsze jeździłam komunikacją miejską"
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: TVN24+
Jestem posłanką z Warszawy i od zawsze jeździłam komunikacją miejską - tak rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda tłumaczyła w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ to, że nie wzięła w zeszłym roku złotówki na kilometrówki ani na przejazdy taksówkami. Patryk Michalski powiedział z kolei, że słyszał o pewnej wątpliwej praktyce wśród posłów.

OGLĄDAJ PROGRAM "NEWS MICHALSKIEGO" NA ŻYWO WE WTORKI I CZWARTKI ORAZ W TVN24+

Temat poselskich kilometrówek, czyli podróży związanych z wykonywaniem mandatu, które finansowane są z budżetu państwa, budzi spore emocje zarówno wśród samych posłów, jak i opinii publicznej. Rekordziści pokonują rocznie po kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Do tego dochodzą jeszcze taksówki.

Posłanka bez kilometrówki. "Z tym są same kłopoty"

Jedną z posłanek, która za 2025 rok nie zadeklarowała wydatków na kilometrówki i przejazdy taksówkami, jest rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. - Jestem posłanką z Warszawy i od zawsze jeździłam komunikacją miejską - wyjaśniła w "Newsie Michalskiego" w TVN24+. Zaznaczyła, że jest to jej główny środek transportu.

- Te nieliczne wyjazdy poza mój okręg, przy których używam samochodu, to ich już nie rozliczam po prostu. Uważam, że z tym są same kłopoty - dodała Łoboda.

Jak przekazała, w swoim okręgu wyborczym może wszędzie dotrzeć, między innymi korzystając z autobusu. - Mam biuro w Warszawie i spotykam się z wyborczyniami i wyborcami w tym biurze w centrum. Natomiast też chcę powiedzieć, że moja sytuacja nie jest porównywalna z posłami i posłankami chociażby z Podlasia, gdzie (...) z jednego miejsca do drugiego to jest kilkadziesiąt, czasem ponad 100 kilometrów - zaznaczyła posłanka.

Dron, odkurzacz i pióro z grawerunkiem - to kiedyś. A co kupili w ubiegłym roku?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dron, odkurzacz i pióro z grawerunkiem - to kiedyś. A co kupili w ubiegłym roku?

Zespół autorów
Grzegorz ŁakomskiRafał StangreciakKajetan Kowalik

Jak pisaliśmy wcześniej, również Aleksandra Kot (KO), najmłodsza posłanka obecnej kadencji Sejmu, nie brała pieniędzy na kilometrówki. Jak mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem, nie ma samochodu. - Poruszam się głównie komunikacją miejską - zaznaczyła.

Łoboda o zmianie zasad rozliczania kilometrówek

Według Łobody "kluczowa jest weryfikacja, czy rzeczywiście ta kilometrówka wydawana jest na pracę poselską". Na uwagę, że może potrzebna jest zmiana przepisów i wprowadzenie kart paliwowych, odparła: - Uważam, że byłoby lepiej dla wszystkich (...) dlatego że wtedy ci, którzy rzetelnie i uczciwie wydają pieniądze z kilometrówki na swoją pracę poselską, nie musieliby się mierzyć z zarzutami i odpowiadać za koleżanki i kolegów, którzy naciągają czy nadużywają tych kilometrówek, bo zapewne i tacy są.

Zaznaczyła jednak, że wierzy, iż większość posłów "korzysta samochodów do swojej pracy poselskiej".

Patryk Michalski powiedział, że słyszał o praktyce wśród posłów, którzy radzą, w jaki sposób rozliczać kilometrówki, aby jak najbardziej z tego skorzystać. Mówiła o tym także w reportażu "Cóż szkodzi rozliczyć" w "Czarno na białym" posłanka Marcelina Zawisza. Opisywała, że niektórzy doradzają, iż pieniądze można przeznaczyć później na kampanię wyborczą.

- Mnie nikt nic takiego nie mówił, więc nie wiem, czy jest taka praktyka. Oglądam państwa programy, słyszę tłumaczenia niektórych posłów i senatorów. Wolałabym, żeby jednak uczciwie rozliczali te kilometrówki i te samochody - przyznała Łoboda.

- Jeżeli ktoś wynajmuje samochód za publiczne pieniądze, to nie może być tajemnicą, jaka jest jego marka i gdzie tym samochodem się jeździ. To jest dla mnie oczywiste - dodała, nawiązując do rozmów posłów z reporterami TVN24.

Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"

Tak rozliczają kilometrówki

Z początkiem tego roku - zgodnie z decyzją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - w życie weszły nowe zasady rozliczania przez posłów kosztów używania prywatnych samochodów. Przewidują one między innymi obowiązek prowadzenia rejestru przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat i liczby kilometrów oraz zaostrzają zasady rozliczania najmu długoterminowego pojazdów.

W zmienionym zarządzeniu napisano, że każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowych pieniędzy na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego - do limitu 1500 kilometrów miesięcznie.

Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli w chwili obecnej 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr - w zależności od pojemności silnika.

OGLĄDAJ: Dwa lata bez komisji. Łoboda: przekazuję swoje wynagrodzenie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24+, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
Rozmowy TVN24+
Mózg
Nawet jeśli ciało wygląda na żywe, nikt już w nim nie mieszka
Ciekawostki
Polska z jednym medalem mistrzostw świata Tokio 2025
Dlaczego świat nam odjechał?
Rafał Kazimierczak
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaSejmsamochodyTransport
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
Poznań
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
Świat
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
Świat
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
Świat
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
Wypadek w Wilkowie Polskim
Jechał za szybko, nie opanował auta. Zginął, a trzymiesięczne dziecko w szpitalu
Poznań
Stanisław Kracik
Premier potwierdził, kto będzie komisarzem w Krakowie
Kraków
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
WARSZAWA
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
Katowice
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Donald Tusk
Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
Polska
EN_01662405_0088
Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"
Polska
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
29-latka próbowała przekupić policjantów
Po awanturze wsiadła za kółko z dwoma promilami. Chciała przekupić policję
Opole
TANKOWANIE-STACJA-shutterstock_2063966330
Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne
BIZNES
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników
BIZNES
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica