TVN24: marszałek Sejmu podpisze dziś zarządzenie w sprawie kilometrówek. Co się zmieni?

Zgodnie z nowymi przepisami miesięczny limit przejazdów, z którego posłowie nie będą musieli się rozliczać, zostanie obniżony z 3500 do 1500 kilometrów.
Stawka za przejazdy prywatnym samochodem ma pozostać bez zmian i wyniesie 1,15 zł za kilometr. Zwrot ma objąć podróże realizowane w obrębie okręgu wyborczego danego posła.
W przypadku przekroczenia limitu 1500 kilometrów miesięcznie poseł będzie musiał wypełnić i podpisać specjalny formularz delegacji poza okręg wyborczy, zawierający między innymi daty oraz przebyte trasy.
Autorka/Autor: Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak / akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP