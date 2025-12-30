TVN24: marszałek Sejmu podpisze dziś zarządzenie w sprawie kilometrówek. Co się zmieni?

Petru o kilometrówkach: niektóre rzeczy mogą być nieetyczne Źródło: TVN24

Zgodnie z nowymi przepisami miesięczny limit przejazdów, z którego posłowie nie będą musieli się rozliczać, zostanie obniżony z 3500 do 1500 kilometrów.

Stawka za przejazdy prywatnym samochodem ma pozostać bez zmian i wyniesie 1,15 zł za kilometr. Zwrot ma objąć podróże realizowane w obrębie okręgu wyborczego danego posła.

W przypadku przekroczenia limitu 1500 kilometrów miesięcznie poseł będzie musiał wypełnić i podpisać specjalny formularz delegacji poza okręg wyborczy, zawierający między innymi daty oraz przebyte trasy.

