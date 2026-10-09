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Kilkaset zgłoszeń w całym kraju, policjanci zatrzymali kilkudziesięciu nastolatków

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Funkcjonariusz policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim
Fala zgłoszeń do policji. Rodzice i nauczyciele informują o groźbach młodych ludzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
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W piątek policjanci zatrzymali w całym kraju kilkudziesięciu nastolatków, którzy publikowali groźby w sieci, przynosili noże do szkół lub informowali o rzekomych ładunkach wybuchowych.

Po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu policja w wielu regionach kraju zatrzymuje nastolatków publikujących w sieci groźby i niepokojące nagrania.

- Ten mechanizm to modus operandi głównie młodych ludzi, bo mówimy o nastolatkach. Polega na tym, że w sieci wrzucają filmiki, w których twarz mają zasłoniętą, w rękach niebezpieczne narzędzie i grożą, że popełnią podobne przestępstwa, jak te, do jakich doszło w Ostrołęce czy na terenie powiatu wyszkowskiego. Takich zdarzeń do tej pory mamy kilkadziesiąt - przekazała insp. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.

Dodała, że w całym kraju odnotowano już kilkaset zgłoszeń od nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących niepokojących zachowań oraz wypowiedzi młodych ludzi.

- Informują o sytuacjach i zdarzeniach, które miały miejsce już wcześniej, i mówią, że dotąd z tym nie przychodzili, bo nie zdawali sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje właśnie takich słów, jakby choć w Sierpcu, kiedy nastolatek mówi o tym, że chce zrobić coś złego - powiedziała policjantka.

Na nagraniu byli zamaskowani, grozili

W Wielkopolsce zatrzymano pięciu nastolatków w wieku od 14 do 16 lat z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni.

- Młodzi ludzie na nagraniach są zamaskowani, mają w ręku na przykład maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych. Poprzez swoje działanie chcieli wywołać poczucie strachu, co niewątpliwie im się udało. Poniosą tego konsekwencje. Zapowiadali wejście do szkół z niebezpiecznymi przedmiotami, a to przestępstwo – powiedział podczas piątkowej konferencji nadinsp. Tomasz Olczyk, szef wielkopolskiej policji.

Policja zabezpieczyła maczety, nóż oraz urządzenia elektroniczne i nośniki danych. Komendant podkreślił, że z obecnych ustaleń wynika, że w żadnym z badanych przez policję przypadków nie było realnego zagrożenia, a autorzy nagrań nie mieli zamiaru zrealizować swoich gróźb.

- Są to spontaniczne działania młodych ludzi, którzy chcą zaistnieć w przestrzeni medialnej. Będziemy robić wszystko, aby takie osoby identyfikować i stawiać im zarzuty. Wydziały cyberbezpieczeństwa przez całą dobę monitorują sytuację - dodał.

Groził koledze

Do kolejnego incydentu doszło w rejonie szkoły w Chocznie.

- 12-latek przyniósł nóż kuchenny, który groził swojemu koledze. Ten wystraszony uciekł do domu, powiadomił członków rodziny, którzy z kolei zawiadomili dyrekcję. Nastolatek ukrył ten nóż nieopodal szkoły i poszedł na lekcję. Policjanci znaleźli nóź, a 12-latek został przekazany pod opiekę rodziny. Została sporządzona dokumentacja do sądu rodzinnego, który zdecyduje o losie tego chłopca - informuje asp. szt. Agnieszka Petek z policji w Wadowicach.

Policja w Nowym Sączu wyjaśnia sprawę nastolatka, który zamieścił w zamkniętej grupie komunikatora niepokojące treści dotyczące ataków na szkoły w mieście. Jak przekazała rzeczniczka nowosądeckiej policji nadkom. Justyna Basiaga, podczas przesłuchania ustalono, że nastolatek zamieścił niepokojące treści w zamkniętej grupie komunikatora, a następnie zostały one rozpowszechnione w mediach społecznościowych przez innego ucznia. Chłopak zgłosił się w piątek na policję wraz z jednym z rodziców.

Noże w plecakach uczniów

Do interwencji doszło również w województwie lubelskim. W Chełmie policjanci zatrzymali 15-latka, który publikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia ocenione jako potencjalnie niebezpieczne.

- Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Na trop jego aktywności w internecie wpadli funkcjonariusze z CBZC, którzy od razu przekazali informacje naszym policjantom – podała oficer prasowa chełmskiej komendy nadkom. Ewa Czyż. I dodała, że nastolatek tłumaczył później, że był to żart.

Z kolei w Tomaszowie Lubelskim zatrzymano 13-latka. - Na komunikatorze klasowym napisał wiadomość z groźbą przyjścia do szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę - poinformowała asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim.

W Lublinie policjanci zatrzymali 18-latka i 16-latkę, którzy mieli publikować w sieci groźby oraz treści nawołujące do ataków. - Z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, niezapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się zaistnienia w internecie i zdobycia dużego zainteresowania ze strony innych osób - powiedział komendant miejski policji w Lublinie mł. insp. Adam Beczek na briefingu prasowym w piątek.

Jak podała policja na portalu społecznościowym, w Lublinie zatrzymany został 18-latek, który w mediach społecznościowych zamieścił wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet. Chłopak został zatrzymany w miejscu zamieszkania, a policjanci zabezpieczyli jego telefon i laptop.

Natomiast 16-latka zamieściła w internecie nagranie, w którym zamaskowana kominiarką groziła uczniom jednej ze szkół, wymachując na nagraniu nożem. Nastolatka także została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli kominiarkę i nóż.

Internetowa fala naśladowców

Niepokojące sytuacje odnotowano także w województwie łódzkim. W jednej z łódzkich szkół policjanci znaleźli noże o długości 10 centymetrów w plecakach 13-letniego chłopca i 13-letniej dziewczynki. Oboje zostali zatrzymani, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Podobny incydent miał miejsce w Wieruszowie, gdzie uczennica przyszła do szkoły z nożem kuchennym. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych burmistrz miasta Rafał Przybył, który przekazał, że nauczyciele dowiedzieli się o możliwym zagrożeniu od jednego z rodziców. Jak tłumaczyła dziewczynka, chciała mieć go przy sobie do samoobrony. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i dyrekcja szkoły.

Działania policji prowadzone są również na Podlasiu. Jak przekazał rzecznik mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w Dąbrowie Białostockiej funkcjonariusze wykonują czynności z trzema chłopcami po tym, jak jeden z nich przyniósł do szkoły nóż, a nastolatkowie robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarkach.

Z kolei w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 17-latka i 18-latka w związku z nagraniem, na którym jeden z nich występował z nożem. Policjanci odnaleźli później nóż w samochodzie jednego z nastolatków.

Groźby okazały się "żartem"?

Około godziny ósmej w Kuźnicy do patrolu podszedł woźny szkoły i poinformował, że jeden z uczniów siódmej klasy powiedział, że ma w plecaku nóż. Policjanci sprawdzili jego rzeczy w obecności pracownika szkoły i dyrekcji, jednak nie znaleźli żadnych niebezpiecznych przedmiotów. 13-latek przyznał później, że był to żart.

Kilkadziesiąt minut później w Krynkach uczeń klasy ósmej powiedział patrolowi, że w szkole podłoży ładunek wybuchowy. Funkcjonariusze sprawdzili jego plecak w obecności wychowawczyni, ale również w tym przypadku nie potwierdzili zagrożenia. 14-latek tłumaczył, że nie mówił poważnie.

Około godziny dziewiątej policja została zaalarmowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Rolniczych w Sejnach o tym, że 17-letni uczeń technikum może mieć na terenie szkoły nóż, a w pojeździe plecak z ładunkiem wybuchowym. Funkcjonariusze natychmiast zweryfikowali zgłoszenie, jednak nie potwierdzili żadnego zagrożenia.

Podobna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce po godzinie 10. Podczas lekcji 15-letni uczeń powiedział, że ma w plecaku nóż. Policjanci nie znaleźli przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

- W przypadku nieletnich informacje trafia do sądu rodzinnego, jeżeli chodzi o 17 latka to policjanci ustalają tutaj zakres odpowiedzialności na podstawie kodeksu karnego - wyjaśnia informuje rzecznik mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Po atakach na Mazowszu wzmożone kontrole w placówkach

Wzmożone działania służb są reakcją na serię groźnych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń - 15-latek - zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Był to kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób. Tego dnia w Sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole.

Po tych wydarzeniach premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie liczby patroli policyjnych wokół szkół w całym kraju.

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
SzkołaPolicjaAtak nożownika
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