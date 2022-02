Kilka tysięcy cyberataków na NIK - nieoficjalne ustalenia. Komentarze ekspertów

Ponad siedem tysięcy cyberataków na urządzenia mobilne należące do pracowników NIK przeprowadzono w latach 2020-2021 - wynika z nieoficjalnych informacji TVN24. Sprawę w TVN24 w piątek komentował mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy". - To jest informacja mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich latach, wielce szokująca - powiedział. Dziennikarz śledczy Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika "Polityka" powtórzył opinię, że "to szokująca informacja, jeśli się potwierdzi".

Na mobilne urządzenia łączności należące do pracowników NIK przeprowadzono w latach 2020-2021 ponad siedem tysięcy cyberataków - to według nieoficjalnych informacji TVN24 wstępne ustalenia prac zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem w Najwyższej Izbie Kontroli. Urzędnicy NIK są w kontakcie z działającym przy Uniwersytecie w Toronto Citizen Lab - kanadyjskim laboratorium, które potwierdziło między innymi dotychczasowe ataki Pegasusem w Polsce.

Informacje te komentowali we wtorek eksperci.

Wawrykiewicz: informacja na poziomie kryzysu konstytucyjnego państwa

Mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy" uznał, że "to jest informacja, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich latach, wielce szokująca". - Jest to informacja na poziomie, powiedziałbym, kryzysu konstytucyjnego państwa - powiedział. Dodał, że oznaczałoby to, że "jedyny organ konstytucyjny powołany do kontroli innych organów państwa został w sposób taki totalny inwigilowany przez służby specjalne".

- Tutaj mamy atak cybernetyczny, zapewne bez zgody jakiejkolwiek sądu na główny organ konstytucyjny, który ma się zajmować kontrolą pozostałych organów państwa - mówił Wawrykiewicz. - Przyczyny mogą być różne. Oczywiście ta podstawowa przyczyna polityczna, czyli batalia pomiędzy obozem rządzącym a prezesem Marianem Banasiem wydaje się najbardziej oczywistą, która przychodzi pierwsza na myśl - dodał. Ocenił, że przypuszczalnie celem takiej inwigilacji mogło być znalezienie "jakiegokolwiek haka na prezesa Banasia".

Stwierdził, że "wydaje się, że w oczywisty sposób mamy do czynienia z jakimiś działaniami przestępczymi i jakakolwiek, żadna, rozgrywka polityczna nie może tego uzasadniać".

Mówiąc o możliwości powstania sejmowej komisji śledczej, która miałaby się zająć przypadkami inwigilacji programem Pegasus, stwierdził, że "sytuacja może się zmienić". - Skala, z którą teraz mamy do czynienia i te informacje mogą porażać nawet ludzi, którzy są w obozie władzy i którzy głosują po stronie PiS-u. Mogą się zorientować, że mamy do czynienia z działaniami przestępczymi na ogromną skalę i nawet będąc w obozie rządzącym, mówię o części posłów, nie będą chcieli w tym uczestniczyć i zagłosują za utworzeniem takiej komisji - stwierdził. - Jesteśmy jednak mimo wszystko w jakimś klinczu ustrojowym, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy, bo mamy prokuraturę, która jest całkowicie podporządkowana politycznie obozowi rządzącemu, prokuraturę, która nie może zrobić nic w sposób autonomiczny - dodał. Stwierdził, że póki prokuratura nie będzie niezależna, "będzie ciężko wyjaśnić te sprawy".

Mówił jednak, że jest to "absolutnie konieczne", aby tę sprawę wyjaśnić. Ocenił, że celem takiego ataku mogą być "wszyscy, i to po jednej i po drugiej stronie" sceny politycznej.

Rzeczkowski: coś, co nie wydarzyło się w Polsce w całej chyba powojennej historii

O wadze najnowszych doniesień mówił też na antenie TVN24 dziennikarz śledczy Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika "Polityka". - To szokująca informacja, jeśli się potwierdzi - powiedział, oceniając, że może mieć to "destrukcyjne" dla państwa znaczenie. - To coś, co nie wydarzyło się w Polsce w całej chyba powojennej historii. Można zaryzykować stwierdzeniem, że takiej inwigilacji, na taką skalę, z użyciem takich narzędzi nie doświadczyliśmy - komentował. Zwracał uwagę, że "naruszona została autonomia nie tylko kontrolerów" NIK, "ale wcześniej także naruszono autonomię i gwarantowaną przez konstytucję niezależność prokuratora, adwokata i chronionego immunitetem parlamentarnym parlamentarzysty". Mówił tu o Ewie Wrzosek, Romanie Giertychu i Krzysztofie Brejzie, którym Citizen Lab potwierdziło, że ich telefony były inwigilowane systemem Pegasus. - Już mieliśmy sytuację, które określaliśmy mianem bezprecedensowych. W tej chwili można powiedzieć, że jest to atak w rodzaju stanu wojennego, który władza wypowiada obywatelom i instytucjom państwowym. Nie da się chyba inaczej tego nazwać - przyznał. Według Rzeczkowskiego ta sprawa "wymaga pilnego wyjaśnienia". - Powinien to zrobić premier przed Sejmem, na otwartym posiedzeniu. Powinien się z tego do końca wytłumaczyć, co takiego się stało i dlaczego na tak masową skalę inwigilowano tak ważne osoby w naszym państwie - sugerował.

Autor:mart, akw//rzw

Źródło: TVN24