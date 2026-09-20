Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
fakty po faktach

"Kilka twarzy" eskalacji działań Rosji. "Od wielu lat dąży do rozmontowania naszych sojuszy"

|
Bogusław Pacek i Jerzy Marek Nowakowski
Eskalacja działań Rosji. Generał Pacek: Rosjanie zdają sobie sprawę naszych obaw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rosjanie zdają sobie sprawę z naszych obaw. Na pewno sobie to wszystko analizują - powiedział o eskalacji działań Rosji w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał dywizji Bogusław Pacek. O "wojnie nowego typu" i jej "kilku twarzach" mówił z kolei były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski.

W sobotę Polska poderwała piąty dzień z rzędu myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. W "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Bogusław Pacek - generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego - był pytany, czy weszliśmy w nową fazę wojny.

- Zdecydowanie tak. Może tego aż tak bardzo nie widać w Polsce, ale widać to wyraźnie w Ukrainie. Ukraina jest na etapie bardzo intensywnych działań wojennych ze strony Rosji - powiedział. Jak zaznaczył, strona rosyjska "nie oszczędza, stosuje dużą liczbę rakiet, pocisków manewrujących, dronów".

Generał sprecyzował, że "dla Polski to jest być może nie nowy etap wojny, ale o wiele bardziej intensywny, bo według wielu ekspertów jesteśmy w stanie jakiegoś konfliktu z Rosją". - Natomiast Rosjanie zdają sobie sprawę z naszych obaw. Na pewno sobie to wszystko analizują i śledzą. Te obawy są coraz poważniejsze i mamy powody do tego, żeby te obawy były odreagowane przez nas nie paniką, ale stosownymi przygotowaniami - przekazał.

Wymienił w tym kontekście między innymi działania wyspecjalizowanych służb oraz obywateli, którzy "są przygotowywani na coś bardziej poważnego". - Nie na konwencjonalną wojnę, nie na krwawy atak, ale na coś, co może być spowodowane na przykład nowymi dronami Gerań-4 czy Gerań-5 - dodał Pacek.

Nowakowski: ta wojna ma kilka twarzy

Głos zabrał następnie były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski, który przyznał, że "nie podoba mu się to, o czym często mówimy: że toczy się wojna hybrydowa". - To jest wojna nowego typu. (...) Ta wojna ma kilka twarzy. Jedną z tych twarzy jest niedoceniana, a straszliwie groźna agresja propagandowa - powiedział.

Jak wyjaśnił, jednym z jej elementów jest przeładowanie ilością informacji, przez które "po prostu człowiek głupieje i traci proporcje, co jest ważne i nieważne". - Druga to są akty sabotażu, które są wymierzane w całą Europę. Pomyślane tak, żeby nas zastraszyć. Trzecia rzecz to są zagrożenia umiarkowanymi działaniami militarnymi. Drony uzbrojone, rakieta, która spada, być może pięćdziesięciu żołnierzy, które przez przypadek przekraczają granicę. To jest testowanie - mówił Nowakowski.

- Rosja od wielu lat dąży do rozmontowania naszych sojuszy: i NATO, i Unii Europejskiej. Na wszelkie sposoby próbuje te struktury sojusznicze osłabić i rozbić. Rosjanie korzystają z tej nerwowej atmosfery, z tego właśnie balansowania na granicy z ich działaniami, żeby osłabiać tę spójność sojuszniczą. Naszą pracą jest to, żeby ogarnąć europejską i zachodnią solidarność, i jak najbardziej trzymać się razem - ocenił.

OGLĄDAJ: Kalisz o Berku: Sam nic nie zrobi. On nie jest lekarstwem na całe zło
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieWojskoRosjaWojna w UkrainieUkrainaNATO
Czytaj także:
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
"Trudno wskazać górną granicę". Ceny paliw mogą napędzić inflację
BIZNES
Zaginieni chłopcy z Bytomia
Zaginęło dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat. Apel policji
Katowice
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
METEO
imageTitle
"Mamy cel i krok po kroku do niego zmierzamy"
EUROSPORT
Wiec Lewicy przed wyborami w Berlinie
Ruszyły wybory lokalne w Niemczech. Kto będzie rządził Berlinem?
Świat
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na S8. Jeden z kierowców próbował uciec
WARSZAWA
imageTitle
Australia poza zasięgiem. Polacy pokonani w Pucharze Davisa
EUROSPORT
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto. Jest rekord
BIZNES
Chan Junus w Strefie Gazy, 15 września 2026 r. Organizacja charytatywna rozdaje posiłki Palestyńczykom przesiedlonym w rejon Al-Mawasi
"To my, Brytyjczycy, wszystko zepsuliśmy"
Jacek Tacik
imageTitle
Historyczny triumf Polki. "Czekałam na ten dzień"
EUROSPORT
Atak dronów na rafinerię w Moskwie
Atak dronów na Moskwę. Uszkodzona rafineria
Świat
Wiatr, parasol
Strefa burz i opadów nad Polską. Niesie bardzo silny wiatr
METEO
Ed Sheeran
"Nie mogę dłużej ukrywać". Ed Sheeran zabrał głos na koncercie w Filadelfii
Kultura i styl
Rewolucja w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego. Niemal stuprocentowa wykrywalność
Rewolucja w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego. Niemal stuprocentowa wykrywalność
Marek Nowicki
imageTitle
"Kurczę, to ta sama hala?". To uderzyło Polaków w sobotę w Sofii
EUROSPORT
Wiedza, która może być bezcenna i akcja #wGotowości. Materiał Marzanny Zielińskiej
Ta wiedza może być bezcenna. Szkolenie w ramach akcji #wGotowości
Marzanna Zielińska
34 min
pc
Wyższe ceny na stacjach dopiero początek? "W pewnym momencie może dojść do skrajnej sytuacji"
Ciekawe czasy
Prezydent USA Donald Trump
Trump pilnie wrócił do Białego Domu. "Istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji"
Świat
Deszcz i silny wiatr
Alarmy IMGW dla sześciu województw. Burzom może towarzyszyć grad
METEO
Wiesław Kukuła | WARSZAWA KONFERENCJA MON MSWIA I SGWP
Generał Kukuła spotkał się z dowódcą sił NATO. Jest komunikat
Polska
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Porozumienie w sprawie Grenlandii, Karol Nawrocki w USA, sukces polskich siatkarzy
Warto wiedzieć
23 min
pc
Obcy zaczepia dziecko na placu zabaw. Zobacz, co wydarzyło się chwilę później
TVN24+ Originals
1 godz 6 min
pc
Co naprawdę robi dyrygent? Paweł Kapuła zdradza tajemnice swoich gestów
Piotr Jacoń. Bez polityki
imageTitle
Barcelona nie przestaje wygrywać. Raphinha nie przestaje strzelać
EUROSPORT
Donald Trump
Trump chce stworzyć "siły AI" i powołać "cara AI"
Świat
imageTitle
Tak Skorupski nie przekona Urbana. Kosztowny błąd
EUROSPORT
Ukraińcy trafili w rosyjski dron odrzutowy typu Gierań-5
Kolejne ataki Rosji. Zełenski: Gierań-5 trafiony
Świat
imageTitle
Zmieniła się jego rola, ale nie podejście
EUROSPORT
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
METEO
imageTitle
Kiedy mecz Biało-Czerwonych w ćwierćfinale?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica