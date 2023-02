Kierownictwo PiS o przygotowaniach do roku wyborczego. Terlecki: mamy już prezesa całkiem na chodzie

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zebrało się w poniedziałek w siedzibie partii, by omówić "wszystkie najważniejsze tematy bieżące" - przekazał Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Mówił też o stanie zdrowia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapewnił również, że Kaczyński zna sprawę willi plus. Zapewnił, że partia rządząca "spokojnie podchodzi" do zapowiedzi opozycji, która chce wotum nieufności wobec ministra Czarnka. - Oczywiście obronimy naszego ministra, jeśli by do tego doszło - zapewnił.

W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbywa się w poniedziałek pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium partii. Przed wejściem z dziennikarzami rozmawiał szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przekazał, że na spotkaniu mają się pojawić "wszystkie najważniejsze sprawy bieżące". - Ale też rozmowa o zaczynającym się roku wyborczym. Trzeba podjąć rozmaite decyzje i przygotowania - mówił.

Dopytywany, czy wśród tematów bieżących pojawi się sprawa willi plus, odparł: - Myślę, że tak. Dodał, że prezes Kaczyński "oczywiście" zna tę sprawę. Był pytany o zapowiadany przez opozycję wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka. - Opozycja od tego jest, żeby zapowiadać wotum nieufności. To jest niepoważne, jak zwykle. Spokojnie do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, jeśli by do tego doszło - zapewnił.

Terlecki mówił też o nadchodzącym posiedzeniu Sejmu, na które trafi ustawa o zmianach w sądownictwie z poprawkami Senatu. - Będziemy je wspólnie odrzucać. Pewnie też wiatraki trafią do Sejmu, będzie burzliwe posiedzenie - stwierdził.

Terlecki: dzisiaj mamy już prezesa całkiem na chodzie, w pracy

Terlecki mówił też o przygotowaniach do kampanii wyborczej. - Ja jeżdżę prawie co weekend po Małopolsce, w łódzkim, na Podkarpaciu - wyliczał w rozmowie Terlecki. - Teraz zaczną jeździć wszyscy posłowie, bo zadanie, które stawiamy przed partią, to jest żeby objechać wszystkie gminy - zapowiedział.

Pytany o stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego przyznał, że "rekonwalescencja chwilę trwała", ale przypomniał, że Kaczyński "był już w Sejmie dwa razy". - Dzisiaj mamy już prezesa całkiem na chodzie, w pracy - dodał szef klubu PiS.

Autor:ads / prpb