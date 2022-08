Świętokrzyskie Centrum Onkologii wznowiło zabiegi. "Wydłużono godziny pracy bloku operacyjnego"

czytaj dalej

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę w Wodach Polskich. O jej wynikach poinformowali na konferencji prasowej. W bazie znajduje się 429 pozwoleń na wpuszczanie ścieków do Odry i jej dopływów - przekazał Dariusz Joński. Michał Szczerba dodał, że zidentyfikowali 282 nielegalne wyloty zanieczyszczeń tylko do Odry, a 1432 do wszystkich rzek w Polsce.