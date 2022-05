Nietrzeźwy i bez uprawnień pędził prawie 190 kilometrów na godzinę. "Wracał od rodziny"

Do pięciu lat więzienia grozi kierowcy, który mając ponad pół promila alkoholu we krwi rozpędził się na drodze ekspresowej S7 do 187 kilometrów na godzinę. 33-latka zatrzymali policjanci z grupy Speed. Okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu.